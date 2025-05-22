Масличная рапсодия

Российские аграрии сокращают посевы самой массовой в России зерновой культуры — пшеницы и некогда пользовавшейся высоким спросом ржи. Переориентируясь на масличные (подсолнечник, рапс) и бобовые, производители рассчитывают сохранить рентабельность своего бизнеса. Вместе со снижением качества посевов это может вести к сокращению урожая пшеницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Пшеница становится все менее востребованной у аграриев культурой. Объем посевных площадей под нее в 2025 году может составить 28,2 млн га, сократившись на 0,3 млн га год к году, считает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. Прогноз управляющего директора центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрия Краснова — 27,4 млн га, снижение год к году на 4%. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что площади под озимой пшеницей за год сократились на 0,5 млн га. Вице-президент Газпромбанка Дарья Снитко не исключает снижения показателя для яровой, сев которой, правда, пока не завершен.

Ниже текущего прогноза объем занятых пшеницей площадей в последний раз опускался в 2019 году, следует из данных Росстата. Сама тенденция к снижению наметилась еще в прошлом году, по итогам которого доля культуры в структуре посевных площадей России сократилась с 36,5% до 35,4%. В натуральном выражении речь шла о высвобождении 1,2 млн га.

Бездоходная культура

Сокращение интереса к пшенице — следствие снижения рентабельности, поясняет господин Рылько. На юге страны показатель, по мнению Андрея Сизова, сохраняется на уровне 5–10%, в то время как в Поволжье он отрицательный. Этот эффект он связывает с экспортными пошлинами и квотами. В числе других факторов Дмитрий Рылько выделяет низкие мировые цены и укрепление курса рубля.

Возможности для расширения бизнеса в России также сильно ограничены. Дмитрий Краснов не видит у внутреннего спроса потенциала для роста. Стада крупного рогатого скота сокращаются, инвестиционная активность в мясомолочном сегменте остается сдержанной, а рационы кормления улучшаются в ущерб зерну, объясняет он.

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Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко говорит, что средняя рентабельность растениеводства, например, в Ростовской области в прошлом году в целом сократилась, составив 14%. Себестоимость производства, по его словам, постоянно растет из-за трат на топливо, удобрения, семена, средства защиты растений, обслуживание кредитов. Хотя в ГК «Прогресс Агро» отмечают, что поднимать маржинальность культур помогает развитие перерабатывающих мощностей. Например, если рентабельность пшеницы равна нулю, производство муки может поднять показатель до 12%.

Глава агрохолдинга «Лазаревское» Кристина Романовская говорит, что ее компания в принципе отказывается от товарного зерна. Решение принято несколько лет назад из-за волатильности финансовых результатов: это не позволяло обеспечить эффективное планирование в долгосрочной перспективе. Эксперт считает, что продавать пшеницу лучше с высокой добавленной стоимостью и на стабильном рынке потребления, таком как комбикорма или семенной материал.

Лишние посевы

Но пшеница не единственная культура, которой коснется пересмотр площадей. Дмитрий Рылько говорит о сокращении сева ячменя и гречихи. Дмитрий Краснов — о сокращении площадей под кукурузу. Постепенно исчезает с российских полей рожь. Если в 2010 году под нее было отведено 1,8 млн га, или 2,3% посевных площадей, то к 2024 году — 0,6 млн га, или 0,8%, следует из данных Росстата. За 2024 год площадь посевов снизилась на 21,5% год к году. «Рожь сложнее пшеницы встраивается в рынок: культура продается только внутри страны, для производства муки и спирта, ее фуражное использование утрачено»,— объясняет Кристина Романовская.

Директор по растениеводству холдинга «Агроэко» Руслан Шарко говорит, что и в этом году его компания снижает сев ржи, как и другие производители. Это связано с низкой рентабельностью и распространением спорыньи, специфической болезни ржи. Эксперт отмечает, что на рынке нет технологий, обеспечивающих полную защиту. В ГК «Эконива» считают, что потребительский спрос на рожь также снижается: люди стали приобретать меньше продукции из ржаной муки. Возможностей для экспорта культуры с закрытием после 2022 года рынков Скандинавских стран практически не осталось, говорит собеседник “Ъ” на рынке.

Масличный-бобовый клин

Основной фокус аграриев в этом сезоне — масличные культуры. Общий объем площадей под ними вырастет на 5,5%, до 20 млн га, отмечает Дмитрий Краснов. Эксперт ждет, что территория под подсолнечником увеличится с 9,8 млн до 10–11 млн га, под соей — с 4,3 млн до 4,5–4,6 млн га, под рапсом — с 2,7 млн до рекордных 3 млн га. В Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка (ЦОЭ РСХБ) ждут, что масличные займут 20,3 млн га, или 24% от всей посевной площади. В числе растущих культур аналитики выделяют масличный лен, посевы которого могут увеличиться на 258 тыс. га.

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Господин Сизов напоминает, что экспорт подсолнечника из России фактически закрыт из-за высоких пошлин. Но, по словам эксперта, на основной продукт их переработки — масло — ставки ниже мировых. Это позволяет семечке дорожать даже в условиях роста предложения. По данным «Совэкона», средняя стоимость подсолнечника на внутреннем рынке за год прибавила 43,4%, до 39,2 тыс. руб. за тонну. В ЦОЭ РСХБ считают, что увеличение производства масличных сопровождается вводом дополнительных мощностей для их переработки.

Рапс и подсолнечник остаются одними из самых прибыльных культур: спрос растет в свете развития биотоплива, кормов, увеличения цен на масло, констатирует госпожа Романовская. Но севооборот меняется не только в пользу них. Компании расширяют посевы чечевицы, отмечает господин Краснов. Андрей Недужко говорит, что «Степь» в этом году увеличила площади под нутом на 40%, под горохом — на 10%. «Нишевые культуры представляют интерес из-за рентабельности и своих полезных свойств, позволяющих улучшить фитосанитарное состояние почвы»,— рассуждает он. В «Агрокомплексе» имени Н. И. Ткачева в этом году тоже увеличили площадь под горох на 10%, до 47,8 тыс. га.

Партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина считает, что в регионах Сибири и Урала многие аграрии сейчас рассматривают также увеличение площадей под горчицу. На юге страны дополнительной возможностью становятся просо и сорго как культуры, устойчивые к засушливым условиям.

Естественные ограничения

Дмитрий Краснов называет изменение севооборота одним из ключевых инструментов управления рентабельностью в агробизнесе, хотя возможности его применения ограничены агротехнологическими, климатическими и логистическими рамками. Нужно вкладываться семена, покупку техники, для каких-то направлений, например рапса, потребуются особые склады для хранения. «Все это требует инвестиций, которые в текущих условиях могут позволить себе немногие»,— поясняет эксперт.

Сев отдельных культур выступает предметом регулирования. Например, ограничения на подсолнечник, по словам господина Недужко, вводятся на региональном уровне для предотвращения деградации почвы. «Культура выносит питательные вещества, ее монокультурное выращивание увеличивает риск специфических болезней и вредителей»,— поясняет он. Кристина Романовская уточняет, что сеять подсолнечник на одном поле рекомендуется с интервалом в шесть-семь лет. «Если следовать правилам севооборота, то, будь культура даже супермаржинальной, площади под ней всегда будут ограничены»,— констатирует она.

Руслан Шарко поясняет, что сокращать площади под озимую пшеницу в принципе можно до определенного предела: культура требуется для сбалансированного севооборота. В компании «Прогресс Агро» ее называют одним из лучших предшественников сахарной свеклы, площади под которую агробизнес также увеличивает. Собеседник “Ъ” на рынке обращает внимание на фактор семян. В России достаточно материала для выращивания пшеницы. Но если компания рассчитывает сеять тот же подсолнечник, то часть семян придется импортировать из-за границы, объясняет он.

Изменить структуру посевов в любом случае не удастся быстро, замечает Дмитрий Краснов. На то, чтобы сделать новую культуру основной для бизнеса, у агрохолдинга может уйти три—пять лет, рассуждает источник “Ъ” на аграрном рынке. Всегда, по его словам, сохраняется фактор вероятности: «Вдруг импортировать пшеницу станет выгоднее?»

Урожайные риски

Сложившаяся конъюнктура, по словам господина Краснова, вынуждает аграриев оставаться в низкорентабельных культурах, экономя на средствах производства, защиты растений, удобрениях и технике. Снижение расходов на гектар закономерно делает растения более уязвимыми к природным факторам: заморозки чаще приводят к снижению урожайности или даже гибели растений, считает господин Сизов. Альбина Корягина констатирует, что общее качество озимых сейчас хуже, чем годом ранее. На конец марта 13% посевов оценивались как слабые. Сохраняются и риски, связанные с будущими климатическими аномалиями. «Отдельные южные регионы испытывают недостаток воды, а некоторые сибирские и алтайские территории сталкиваются с переувлажнением»,— рассуждает она.

Прогнозы аналитиков относительно будущего урожая пока сложно назвать радужными. В «Совэконе» ждут, что для пшеницы он достигнет 81 млн тонн против 82,6 млн тонн годом ранее. В 2023 году значение достигало 92,8 млн тонн. Снижение предложения — предпосылка для роста внутренних цен. Согласно «Совэкону», пшеница третьего класса за год подорожала в России на 28,7%, до 16,1 тыс. руб. за тонну.

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Кристина Романовская не исключает, что рентабельность набирающих популярность сои и рапса тоже будет снижаться. Увеличение площадей под отдельные культуры ведет к перенасыщению предложения, что сказывается на ценах, говорит господин Шарко. Андрей Сизов замечает, что увеличение производства какой-либо культуры само по себе выступает риском введения экспортных ограничений. В качестве примера он приводит разговоры о пошлинах на лен. В Масложировом союзе ранее указывали, что для увеличения переработки культуры внутри страны пошлины могут быть установлены на уровне 30% от цены продукции.

Источник “Ъ” на аграрном рынке предполагает, что для правительства также остается важным вопрос сохранения лидирующих позиций России среди мировых производителей зерновых, в том числе пшеницы. Он не исключает, что для поддержания интереса бизнеса к культуре аграриям в перспективе могут быть предоставлены различные льготы.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров