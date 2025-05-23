Кабмин выделил еще 7,5 млрд руб. на защиту Керченского пролива от мазута
Правительство сообщило о выделении дополнительно более 7,5 млрд руб. на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.
во время ликвидации последствий выброса нефтепродуктов на побережье Черного моря
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Средства получит Росморречфлот для изготовления и установки над затонувшими фрагментами танкеров трех специальных защитных сооружений — коффердамов. Они будут выполнять роль укрытий, что, как ожидается, позволит снизить риски новых разливов при откачке нефтепродуктов из затонувших сегментов судов.
Ранее на проектирование коффердамов и демонтаж ряда конструкций на затонувших танкерах кабмин выделил свыше 1 млрд руб.
О последствиях разлива мазута для туристической отрасли — в материале «Ъ» «Анапе дали средство от загара».