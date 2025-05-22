Экспертиза за восемь миллиардов

На рынке медицинских услуг согласована одна из крупнейших сделок за последнее время. Сеть «Мать и дитя» выкупает за 8,5 млрд руб. у ГК «Эксперт» 21 клинику в 13 российских городах. При текущей дороговизне заемных средств такие покупки единичны. Сети «Мать и дитя», не привлекая кредиты, удалось накопить перед сделкой почти 80% требуемой суммы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

«МД Медикал Груп», управляющая сетью клиник «Мать и дитя», сообщила 22 мая о приобретении за 8,5 млрд руб. ООО «МЦ Эксперт». Эта структура входит в медицинскую группу «Эксперт», и на ее балансе находится 18 одноименных многопрофильных клиник и 3 госпиталя в Воронеже, Борисоглебске, Калининграде, Курске, Ростове-на-Дону, Шахтах, Смоленске, Твери, Туле, Перми, Новосибирске, Иркутске и Хабаровске. Они продолжат работать под вывеской «Эксперт».

Сеть клиник «Мать и дитя» основана известным гинекологом Марком Курцером и объединяет 86 медучреждений. В 2024 году выручка «МД Медикал Груп» (основное операционное юрлицо) составила 33,1 млрд руб., EBITDA — 10,17 млрд руб. Капитализация компании на Мосбирже к середине дня 22 мая составила 71,06 млрд руб., что на 1,79% меньше к закрытию биржевой сессии днем ранее. ГК «Эксперт» основана в 2007 году воронежскими врачами-рентгенологами Андреем Коробовым и Валерией Пасечной на средства соосновательниц липецкого агрохолдинга «Трио» Евгении Уваркиной и Елены Латышевой. Первоначально компания специализировалась на МРТ-диагностике, позднее начала открывать клинико-диагностические центры. В 2020 году Газпромбанк приобрел миноритарный пакет акций ГК «Эксперт» (см. “Ъ” от 8 июня 2020 года).

Выручка приобретаемых клиник за 2024 год совокупно составила 6,4 млрд руб. по сравнению с 5,4 млрд руб. годом ранее, говорится в сообщении сторон. Там же указано, что сделка согласована Федеральной антимонопольной службой и не обременена банковским финансированием, оплата пройдет поэтапно.

Опрошенные “Ъ” аналитики называют сделку между сетью клиник «Мать и дитя» и ГК «Эксперт» одной из крупнейших в медицинском бизнесе за последние несколько лет.

У «МД Медикал Групп» к концу 2024 года были свободные денежные средства в размере 6,1 млрд руб., которые компания могла направить в том числе на эти цели, поясняет гендиректор инвесткомпании Atomic Capital Александр Зайцев. По его словам, у компании почти нет долговой нагрузки, что особенно важно в условиях текущей высокой ключевой ставки ЦБ. В свою очередь, основной акционер сети «Мать и дитя» Марк Курцер добавил, что оставшихся после сделки средств достаточно и для выплаты дивидендов.

71,06 миллиарда рублей составила капитализация сети клиник «Мать и дитя» на Мосбирже 22 мая 2025 года

После сделки у «Эксперта» остается 43 диагностических центра в 35 городах России, Армении и Узбекистана. Выручка этой части бизнеса по итогам 2024 года составила 4,3 млрд руб., сообщила председатель совета директоров ГК «Эксперт» Елена Латышева. По ее словам, решение о продаже части бизнеса обусловлено «выбором акционеров ГК "Эксперт" в пользу трансформации в цифровую платформу… в области лучевой диагностики». Диагностические центры действительно лучше подходят для платформенной модели, так как генерируют большие объемы структурированных данных, отмечает гендиректор консалтинговой компании Eqiva Дарья Шубина.

Управляющий партнер консалтинговой компании DMG Владимир Гераскин не исключает, что ГК «Эксперт» решила продать клиники, сосредоточившись на развитии диагностических центров, поскольку содержать поликлиническую часть бизнеса достаточно затратно.

Приобретение ООО «МЦ Эксперт» позволит выйти сети «Мать и дитя» на рынок четырех новых регионов — Смоленской, Курской, Тверской и Калининградской областей. За счет сделки компания также увеличит свою рыночную долю в Новосибирской области до 8%, отмечает Дарья Шубина.

Виктория Колганова