Минюст пообещал признать иноагентами даже инопланетян

Замминистра юстиции Олег Свириденко заявил, что в России признать иностранным агентом можно даже инопланетянина, если тот будет действовать «против России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Свириденко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Олег Свириденко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«И сегодня, вы знаете, хоть космонавт приземлится с любой планеты и начнет творить чудеса против нашей страны — он будет иноагентом»,— сказал господин Свириденко на Петербургском международном юридическом форуме.

Так он прокомментировал поправки к закону об иностранных агентах, вступившие в силу 2 мая. Они расширили перечень оснований для признания иноагентом: теперь статус могут присвоить за содействие иностранным организациям, действующим против интересов России, а также за вовлечение в подобную деятельность или ее финансирование.

Кроме того, статусом иноагента будут наделять лиц, вовлекающих граждан в сбор военно-технической информации, которая при ее получении иностранными источниками «может быть использована против безопасности России».

Полина Мотызлевская