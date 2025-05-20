Минюст пообещал признать иноагентами даже инопланетян
Замминистра юстиции Олег Свириденко заявил, что в России признать иностранным агентом можно даже инопланетянина, если тот будет действовать «против России».
Олег Свириденко
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«И сегодня, вы знаете, хоть космонавт приземлится с любой планеты и начнет творить чудеса против нашей страны — он будет иноагентом»,— сказал господин Свириденко на Петербургском международном юридическом форуме.
Так он прокомментировал поправки к закону об иностранных агентах, вступившие в силу 2 мая. Они расширили перечень оснований для признания иноагентом: теперь статус могут присвоить за содействие иностранным организациям, действующим против интересов России, а также за вовлечение в подобную деятельность или ее финансирование.
Кроме того, статусом иноагента будут наделять лиц, вовлекающих граждан в сбор военно-технической информации, которая при ее получении иностранными источниками «может быть использована против безопасности России».