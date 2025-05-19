Путин подписал указ о мониторинге иностранного вреда, нанесенного России

Президент Владимир Путин подписал указ о государственном мониторинге вреда, причиняемого России иностранными государствами и организациями. Указ касается российских субъектов, в частности федеральной территории «Сириус», а также муниципальных образований, физлиц и отечественных организаций. Ответственными за организацию мониторинга назначены органы прокуратуры России.

Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов. Из указа следует, что за месяц Генпрокуратуре следует утвердить порядок осуществления мониторинга и создать регистр сведений о причиненном вреде. Также органы прокуратуры должны наладить коммуникацию с другими федеральным организациями и местными властями для передачи данных о причиненном вреде.

Государственные организации и органы местного самоуправления обязаны предоставлять Генпрокуратуре сведения о вреде, причиненном иностранными источниками. Банку России, должностным лицам российских субъектов и председателю Совета федеральной территории «Сириус» рекомендуется оказывать содействие Генпрокуратуре в сборе, проверке и учете соответствующих данных.