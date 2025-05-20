Госдума приняла закон о государственном распределении платных мест в вузах
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому правительство может контролировать не только бюджетный, но и платный набор студентов в высшие учебные заведения. Сейчас руководство университетов решает этот вопрос самостоятельно.
Принятый документ дает правительству полномочия регулировать набор в вузы «на платку» в зависимости от потребностей экономики.
Проект поправок к закону «Об образовании» был внесен на рассмотрение в Госдуму 4 апреля группой из 346 депутатов и пяти сенаторов во главе со спикерами обеих палат Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. В первом чтении его приняли 6 мая.
2 апреля президент Владимир Путин поручил наделить Минобрнауки правом определять предельное количество платных мест в вузах, «предусмотрев при необходимости внесение соответствующих изменений в законодательство». В феврале президент отмечал необходимость «исключения чрезмерного платного набора по специальностям, направлениям подготовки высшего образования, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда».
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