Стоимость биткоина установила новый исторический рекорд в $110 тысяч

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, поднявшись до $110 тыс. Стоимость криптовалюты за сутки увеличилась на 3%, согласно данным торговых площадок.

На бирже Binance биткойн по состоянию на 2:53 мск подорожал на 2,94% за сутки — до $110,143.

По данным CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, средняя стоимость биткойна составила $109 644, что на 3,59% выше уровня предыдущего дня.

Ранее рекорд стоимости биткоина был установлен 20 января: на бирже Coinbase цена достигла $109 359, а на Binance — $109 588.