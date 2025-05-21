Роботам закручивают гайки

Финансирование федерального проекта по промышленной робототехнике планируется сократить на 1,7 млрд руб. с изначально запланированных 5,6 млрд руб. Одновременно Минпромторг на год снизил требования по локализации отечественных производителей промышленных роботов, чтобы увеличить число компаний, которые могут рассчитывать на меры поддержки. Сейчас им соответствовать способна только одна, а средний уровень локализации на рынке составляет 60–70%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с заключением комитета по промышленности и торговле Госдумы на проект изменений в закон о федбюджете на 2025 год, внесенный правительством. Из него следует, что финансирование проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производств» из бюджета будет сокращено на более чем 1,7 млрд руб. в 2025 году. Ранее федбюджетом на проект предполагалось выделить 5,6 млрд руб. на год.

Всего же финансирование госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», в которую входит федпроект, будет урезано на 66,9 млрд руб., говорится в документе.

В заключении говорится, что сокращение финансирования госпрограмм Минпромторга происходит из-за снижений на 448 млрд руб. прогноза по поступлениям от утильсбора. Комитет рекомендовал принять поправки на заседании 21 мая, рассмотрение законопроекта в Госдуме запланировано на конец месяца. В Минпромторге не ответили “Ъ”.

В прошлом году правительство утвердило федеральный проект промышленной робототехники, суммарные расходы на который в 2025–2027 годах должны были составить примерно 36,96 млрд руб. (см. “Ъ” от 16 сентября 2024 года). В проект вошли меры поддержки и стимулирования развития рынка, а также центры развития робототехники, на которые планировалось выделить более 15 млрд руб. (см. “Ъ” от 15 января).

Кроме того, на заседании комитета глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал, что министерство временно смягчило требования к локализации производства промышленных роботов по постановлению правительства РФ №719 (обязывает производителей электроники соответствовать необходимому количеству баллов, которые начисляются за российские компоненты), чтобы увеличить число компаний, которые могут рассчитывать на меры поддержки. «Деньги никуда не делись, первый отбор мы провели, к сожалению, только одна компания вышла, мы проводим второй отбор и за счет смягчения требований надеемся, что все отечественные производители промышленных роботов смогут участвовать»,— сказал министр.

Сокращение финансирования скажется на достижении высоких показателей роботизации в России, например, на цели войти в число ведущих 25 стран мира по плотности роботизации к 2030 году, считает замдиректора Центра компетенций НТИ на базе МГУ Тимофей Воронин. Требования по локализации были адекватными, но их снижение видится адекватной немонетарной мерой поддержки, считает гендиректор компании «Ейдос робототехника» Антон Сурьянинов.

«Около 17 компаний сейчас на рынке заявляют, что у них есть компетенции создать промышленного робота, который будет соответствовать требованиям, но только у четырех есть соответствующие сертификаты»,— объясняет исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники (125 компаний) Ольга Мудрова. По ее словам, на данный момент требования по производству промышленных роботов по правительственному постановлению №719 «маловыполнимы из-за ограниченных возможностей производителей комплектующих». Сейчас компании заявляют, что у них уровень локализации 60–70%, но какой он на деле — неизвестно, добавляет она. Самыми проблемными компонентами остается электроника. «Если платы у нас печатают, то компоненты на эти платы приходится покупать из-за рубежа. Также острый вопрос стоит с редукторами»,— говорит директор по развитию «Робопро» Константин Толстой. Сокращение финансирования на 2025 год он считает приемлемым, так как этот год «пробный»: «На реально серьезные меры в этом году пока сильно никто не рассчитывал».

Алексей Жабин