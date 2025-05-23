Трамп предложил ввести пошлины против ЕС в 50% с 1 июня

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести пошлины против стран Евросоюза в размере 50%. По его словам, такая мера нужна, поскольку переговоры с ЕС о торговых тарифах «не ведут ни к чему».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«С Евросоюзом, который был создан прежде всего с целью извлечения выгоды из торговли с Соединенными Штатами, было очень трудно взаимодействовать,— написал американский лидер в социальной сети Truth Social.— Наши дискуссии с ним ни к чему не ведут!»

Господин Трамп сказал, что рекомендует своей администрации ввести с 1 июня 50-процентные пошлины на товары из ЕС.

Ранее Financial Times (FT) сообщала со ссылкой на источники, что ЕС и США возобновили торговые переговоры и обменялись документами, в которых изложены темы для обсуждения в формате двусторонних переговоров. FT также писала, что США добиваются от Евросоюза одностороннего снижения пошлин на американские товары. По сведениям газеты, в Вашингтоне предупреждают, что без односторонних уступок переговоры не продвинутся.

В начале мая агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что Евросоюз прорабатывает возможность введения дополнительных пошлин в отношении американских товаров на сумму почти €100 млрд. По информации агентства, ЕС собирался прибегнуть к контрмерам в случае, если переговоры с США не приведут к удовлетворительному для блока результату.

14 апреля Евросоюз отложил на 90 дней введение ряда ответных пошлин против США, превышающих 25-процентные тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом на экспорт стали и алюминия. Это решение приняли после того, как президент США снизил ставку на большинство экспортных товаров ЕС с 20% до 10% на те же 90 дней. Урсула фон дер Ляйен говорила, что ЕС хочет «дать переговорам шанс», но если они не принесут результатов, то контрмеры ЕС вступят в силу.

Подробности — в материале «Ъ» «Пусть весь мир подождет».

Анастасия Домбицкая