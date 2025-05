Расширение пройденного

Новые санкции ЕС и Великобритании против России оказались во многом масштабированием уже ранее принятых ограничений. Так, из 189 танкеров, в основном занимающихся перевозкой нефти и нефтепродуктов, около 50 уже были под санкциями США. Дублированием стали и санкции против «Сургутнефтегаза», регистраторов и депозитариев. В то же время впервые под ограничения попали рыбопромышленные компании, которые были заподозрены в нетипичных для рыболовецких судов схемах передвижения.

Фото: Andres Kudacki / AP

Фото: Andres Kudacki / AP

ЕС и Великобритания расширили санкции против России. Новый раунд, в том числе согласованный 17-й пакет, стал самым масштабным с 2022 года, заявила 20 мая верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Как следует из пресс-релиза совета ЕС, в первую очередь ограничения направлены на российский энергетический сектор. Так, ЕС ввел санкции против «Сургутнефтегаза», который в январе 2025 года включен в SDN List. Ограничения также затронули 189 судов, компании, занимающиеся перевозкой нефти и нефтепродуктов, и страховой дом ВСК, который, по данным ЕС, страхует нефтяные танкеры.

Энергетическое давление

С принятием последних санкций общее число танкеров, на которые распространяются ограничения ЕС, достигло 342 единиц. При этом, по оценкам “Ъ”, из 189 новых нефтяных танкеров около 50 уже были под санкциями США.

В перечень также вошли три СПГ-танкера из серии North, которые НОВАТЭК в последние месяцы начал привлекать для перевалки борт-в-борт близ острова Кильдин — North Moon, North Ocean и North Light. Все они построены на южнокорейской верфи Hanwha Ocean в прошлом году. Перевалка борт-в-борт в российских водах усиленно используется НОВАТЭКом после запрета на перевалку в европейских портах для поставок в третьи страны.

В числе подпавших под санкции ЕС судоходных компаний — «Волжское пароходство», Eiger Shipping DMCC, Moonlight Shipmanagement из ОАЭ, турецкая Cape Ship Management Inc. Cape Gemi Isletmeciligi AS, а также гонконгская Prominent Shipmanagement Ltd.

Eiger Shipping DMCC, по данным FT, принадлежит Litasco Middle East DMCC, структуре швейцарского трейдера ЛУКОЙЛа Litasco. Последний под западные санкции до сих пор не подпадал. Bloomberg сообщал, что ЕС рассматривал возможность включения в 17-й пакет санкций и Litasco Middle East, но в окончательный список компания не вошла. Великобритания ввела санкции в отношении Rhodania Shipping SA, которой, по данным сервиса Northdata, владеет Litasco. В ЛУКОЙЛе комментарий не предоставили.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что введенные ЕС санкции не окажут значительного влияния на работу флота, поскольку ограничения носят исключительно региональный характер и обязательны только для европейских компаний. Эксперт напоминает, что с декабря 2022 года суда, нарушающие ценовой потолок в $60 за баррель, не могут страховаться в ЕС и не используют европейскую инфраструктуру. Такие танкеры перешли на обслуживание вне Европы и работают с российскими и азиатскими страховщиками, указывает он. В связи с этим, отмечает господин Юшков, 17-й пакет не содержит принципиально новых ограничений и фиксирует скорее сложившуюся практику.

Старший аналитик БКС Кирилл Бахтин также считает, что новый пакет санкций не представляет серьезной угрозы для российского нефтяного сектора и не отличается от предыдущих ограничений, введенных после 2022 года. По его оценке, рынок может отреагировать временным расширением дисконта российской нефти к Brent — максимум на несколько долларов за баррель. Но, говорит он, в течение трех-четырех месяцев этот разрыв, как ожидается, начнет постепенно сокращаться при отсутствии новых ограничений. С точки зрения объемов добычи и экспорта аналитик не прогнозирует негативных последствий. Господин Бахтин говорит, что на глобальном рынке доступно около 10 тыс. танкеров для аренды, что делает ограничения относительно мягкими и не способными вызвать существенные сбои в логистике.

Игорь Юшков добавляет, что действия ЕС можно рассматривать как подготовительный этап к возможно более жестким мерам. В последние месяцы европейские страны тестировали реакцию России на попытки задержания танкеров в международных водах, в том числе в Балтийском море, указывает он. А санкционный статус судна, по его словам, может стать удобным формальным основанием для блокировки прохода через датские проливы и, как следствие, ограничения экспорта нефти по балтийскому маршруту. По оценке Кирилла Бахтина, балтийский маршрут играет ключевую роль в российском экспорте нефти и нефтепродуктов — на это направление приходится около 35% поставок.

Сети для рыбаков

Под санкции ЕС 20 мая подпали и две рыбопромышленные компании — холдинг «Норебо» Виталия Орлова и «Мурман СиФуд». Это первые прямые санкции в отношении участников рынка, говорит собеседник “Ъ” из отрасли. Мотивом для введения ограничений послужили в том числе схемы передвижения судов, которые европейский регулятор счел нетипичными для основной деятельности.

Так, суда «Норебо», по мнению ЕС, оснащены технологиями, используемыми для шпионажа в Северном и Балтийском морях. Судно «Мелькарт-5» из флота «Мурман СиФуд» присутствовало в непосредственной близости к критически важным объектам норвежских инфраструктурных и военных объектов, говорится в тексте решения.

В «Норебо» и «Мурман СиФуд» “Ъ” оперативно не ответили. Ранее в «Норебо» заявляли, что ни одна компания холдинга никогда не была вовлечена в «шпионаж» в интересах какого-либо государства, называя целью этих «ложных обвинений» распространение политических слухов. В холдинге подчеркивали, что его деятельность связана с производством пищевой рыбной продукции в соответствии с принципами устойчивого развития и законодательством стран.

Подпадание под санкции предполагает запрет на проход в водах ЕС, ремонт судов и выгрузку рыбы в портах. В перспективе эти меры могут существенно осложнить для компаний экспорт.

Рынок ЕС для российских рыбопромышленников входит в пять основных по объему поставок, говорит источник “Ъ”. Согласно Eurostat, в 2024 году экспорт рыбы и морепродуктов из РФ в ЕС составил 180 тыс. тонн, снизившись на 10% год к году. В деньгах показатель просел на 20%, до €700 млн.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев называет прогнозируемыми усиления санкционного давления со стороны ЕС. «Доводы европейского бизнеса о разрушительных последствиях антироссийских санкций для рыбопереработки услышаны не были»,— говорит он. В прогнозе рыбного экспорта на 2030 год ВАРПЭ ориентировала бизнес на разворот поставок в дружественные страны. За счет планомерной переориентации поставок доля ЕС в российском рыбном экспорте снизится с 14,9% в 2023 году до 6,5% в 2030 году, а доля БРИКС и Глобального Юга кратно увеличится, добавляет эксперт.

Финансовые препоны

Великобритания 20 мая ввела санкции против десятков депозитариев и регистраторов, в частности «Сургутинвестнефти», «ВТБ Регистратора», «ВТБ Специализированного депозитария», Р.О.С.Т., спецдепозитария «Инфинитум». Против них уже действуют санкции США. Также в список вошли Санкт-Петербургская валютная биржа и Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В качестве обоснования указывается «получение выгоды от правительства России или оказание ему поддержки путем ведения бизнеса в сфере финансовых услуг». В АСВ заявили, что введенные санкции не влияют на ее деятельность. Старший партнер КА Pen & Paper Антон Именнов считает, что британские санкции против АСВ могут неблагоприятно отразиться на возможностях по возврату активов обанкротившихся банков, поскольку доступ к английскому правосудию будет ограничен, а это уменьшит поступления в конкурсную массу и размер выплат вкладчикам.

Санкции против ВСК помимо участия в страховании нефтяных танкеров ЕС обосновал оказанием услуг российским военным, сотрудникам служб безопасности, а также страхованием самолетов Минобороны.

В ВСК заявили “Ъ”, что не ожидают значимого влияния на операционную деятельность. «Бизнес полностью локализован и независим от инфраструктуры ЕС. Все страховые резервы размещены в активы на территории РФ, а перестраховочная защита полностью обеспечивается РНПК»,— указывают в компании.

По словам гендиректора юридической компании Enterprise Legal Solutions Анны Барабаш, дублируя санкции США, Великобритания и ЕС создают нормативную базу, которая позволит ограничивать деятельность российских компаний, в том числе и депозитариев, даже в том случае, если власти США примут решение санкции отменить. Также дополнительные проблемы возникнут при попытке разморозить средства клиентами этих лиц, указывает партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев. Так, если раньше клиенту для разблокировки было достаточно решения американского OFAC, то теперь это потребует еще и обращения в британский регулятор, уточняет он.

Брать числом

Мерген Дораев отмечает, что 17-й пакет санкций ЕС в целом характеризуется упором на количество вводимых ограничений. К примеру, под санкции ЕС подпал гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, который, как напомнили в компании, уже находится под санкциями США, Канады, Австралии, Японии, Новой Зеландии, Польши и Украины. «Дополнительные персональные санкции ЕС в отношении гендиректора не повлияют на деятельность компании»,— отмечают в КамАЗе. Кроме того, под санкции ЕС подпала золотодобывающая компания «Атлас Майнинг», которая владеет бывшими активами Petropavlovsk, выкупленными УГМК. Последняя уже находится под санкциями. Также ЕС включил в список подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ) и Анатолия Абрамова — директора филиала ГЦРЧ по Северо-Западному федеральному округу.

В пояснении к списку сказано, что ГЦРЧ является одной из основных организаций, которая вносит вклад в принятие решений об использовании и надзоре за сектором радиочастот.

«Недавно сбои сигнала GPS в нескольких европейских странах были связаны с действиями радиоэлектронной борьбы из Калининграда, включая глушение и подмену сигналов GPS, в первую очередь затронувшими страны Балтии. Эти действия нарушили работу гражданской авиации»,— сказано там.

Советник практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Мария Удодова отмечает усиление давления на иностранных лиц (в том числе из КНР, ОАЭ). Причем, по ее словам, против компаний из дружественных РФ стран стали активно вводить блокирующие санкции, тогда как ранее в отношении иностранцев вводили в основном секторальные ограничения и включали их в список предприятий, относящихся к российскому ВПК.

Также, продолжает господин Дораев, расширилась трактовка «дестабилизирующей активности», приводя в пример санкции против «Норебо» и «Мурман СиФуд». По словам юриста, это позволяет говорить о риске распространения таких санкций на любых судовладельцев, чьи суда, например, используют Балтийское море. Кроме того, все чаще причиной наложения санкций ЕС становится вовлеченность лиц в расширение российского влияния на Африканском континенте, добавляет Мерген Дораев.

Ольга Семеновых, Александра Мерцалова, Анна Занина, Юлия Пославская, Татьяна Дятел, Татьяна Исакова