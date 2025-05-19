Генпрокуратура признала нежелательной Amnesty International

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность международной неправительственной организации Amnesty International Limited. В надзорном ведомстве утверждают, что организация поддерживает экстремистские организации и финансирует деятельность иноагентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что НПО позиционирует себя как правозащитную организацию, но «в действительности является центром подготовки глобальных русофобских проектов». Участники организации, как утверждает ведомство, оправдывают преступления украинских неонацистов и настаивают на политической и экономической изоляции России.

Amnesty International (AI) Limited — организация, основанная в Великобритании в 1961 году. Она привлекает внимание к нарушениям прав человека и борется за соблюдение международных стандартов. За свою работу организация удостоена Нобелевской премии, а также премии ООН в области прав человека. В марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт НПО из-за «призывов к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях».

Полина Мотызлевская