Минюст: у неплательщиков алиментов должна «земля гореть под ногами»

Первый замминистра юстиции Евгений Забарчук предложил лишить неплательщиков алиментов доступа к «Госуслугам», запретить им брать кредиты и поступать на госслужбу. Также он считает необходимым ограничить для этой категории граждан покупку билетов повышенной комфортности на самолеты и поезда, регистрацию недвижимости и автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Хватит уже играть с ними, нужно заниматься конкретной работой, чтобы они понимали, что каждый их шаг будет связан с ограничением свободы в той степени, в которой это необходимо для обеспечения прав и свобод наших граждан»,— сказал господин Забарчук на сессии Петербургского международного юридического форума (цитата по РБК).

Он отметил, что перечисленные выше меры необходимы для того, чтобы у неплательщиков алиментов «земля горела под ногами».

В мае 2024 года Госдума приняла закон о создании открытого реестра неплательщиков алиментов. В него будут вноситься личные данные (фамилия, имя, дата и место рождения) граждан, объявленных за неуплату в розыск или привлеченных к ответственности. Также в реестре будет зафиксирована сумма задолженностей. Предполагается, что реестр заработает уже в этом году.

Полина Мотызлевская