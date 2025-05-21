Авиапром пошел на просадку

Финансирование производства самолетов и вертолетов из бюджета на 2025 год может быть урезано на 22% и составит 78,8 млрд руб. вместо более чем 100 млрд руб. запланированных ранее. В первую очередь секвестр затронет субсидии лизингодателям и авиакомпаниям на покупку и эксплуатацию воздушных судов. В профильном комитете Госдумы опасаются переноса сроков по поставкам, однако эксперты риски оценивают как несущественные. Такой же позиции придерживаются и в «Ростехе», настаивая, что «планы госпредприятия неизменны», со следующего года холдинг готовится приступить к поставкам SJ-100 и МС-21 в авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Федеральный проект «Производство самолетов и вертолетов» получит на 22,4 млрд руб. меньше, чем планировалось в действующем федеральном бюджете (101,2 млрд руб.). Это следует из положительного заключения комитета по промышленности Госдумы на законопроект о поправках к федеральному бюджету на 2025 год, с которым ознакомился “Ъ”. Рассмотрение документа в Госдуме запланировано на 28 мая.

В рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ» федеральный проект в случае принятия законопроекта потеряет 12,8 млрд руб. из ранее предусмотренных 54,7 млрд руб. Потери из-за сокращения финансирования госпрограммы «Развитие авиационной промышленности» — 9,6 млрд руб. из 46,5 млрд руб.

По словам знакомого с ходом обсуждения поправок собеседника “Ъ”, в основном сократить планируется субсидии лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на закупку воздушных судов (ВС), а также субсидии авиакомпаниям на компенсацию части затрат, связанных с обслуживанием ВС. Суммарно речь идет о сокращении на 8,5 млрд руб. «Нет самолетов — нет потребности в компенсирующих субсидиях»,— пояснил источник “Ъ”, связывая это со «сдвигом вправо сроков и объемов по КПГА» (Комплексная программа развития авиаотрасли).

КПГА, которая была разработана Минтрансом при участии Минпромторга и утверждена правительством в июне 2022 года, подразумевала начало поставок с 2023 года. В январе 2023 года правительство утвердило инвестпаспорт, «направленный на выполнение КПГА». Объем CAPEX оценивался в 1 трлн руб. Из них 284 млрд руб.— средства ФНБ, 381 млрд руб.— банковские кредиты, 123 млрд руб.— средства участников инвестпроекта, 215 млрд руб.— бюджетные средства. В мае 2024 года Минпромторг сдвинул начало поставок на 2025 год. Летом 2024 года “Ъ” выяснил, что КПГА будет пересмотрена (см. “Ъ” от 9 августа 2024 года). Первый вице-премьер Денис Мантуров говорил, что КПГА может быть скорректирована после сертификации новых МС-21 и SJ 100 в конце этого года.

В заключении комитета Госдумы указано, что сокращение бюджета может повлечь за собой риск переноса сроков «достижения целевых показателей на более поздний период». Но там же отмечается, что угрозы переноса поставок связаны и с высокой ключевой ставкой ЦБ. «Наиболее негативное влияние текущая ключевая ставка оказывает на проекты с долгим сроком реализации или длинным циклом производства продукции, что также значительно снижает конкурентоспособность отечественной продукции»,— говорится в документе.

Другой собеседник “Ъ” в отрасли говорит, что пересмотр субсидий авиакомпаний на эксплуатацию новых самолетов «более чем логичен в отсутствие новых самолетов». Но, по его словам, субсидии для лизингодателей компенсируют цену закупки у производителя, что «может быть чувствительно».

В «Ростехе» заявили “Ъ”, что «планы госпредприятия неизменны»: «Ведем испытания новых самолетов и готовим серийное производство, чтобы со следующего года приступить к поставкам SJ-100 и МС-21 в авиакомпании». В ГТЛК сообщили, что ситуация «не окажет влияния на планы лизингодателя по обновлению воздушных парков российских авиакомпаний». Поставки вертолетов в этом году уже законтрактованы, уточнили там. В Минпромторге не ответили “Ъ”.

Сокращение финансирования любых промышленных программ «вряд ли может ускорить процесс», отмечает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов. В то же время оценить последствия для авиапрома от пересмотра бюджета сегодня сложно без данных о реально располагаемых у производителей финансовых запасах и достаточности бюджетов, выделяемых в рамках других программ, добавляет он.

Изменение финансирования не повлияет на сроки исполнения программы поставок воздушных судов, считает гендиректор компании «Авиасистемы» Дмитрий Хоружик.

Ключевые проблемы авиапрома сегодня — перебои с поставками комплектующих в связи с загруженностью предприятий-поставщиков гособоронзаказом, а также незавершенность опытно-конструкторских работ, связанных с импортозамещением, добавляет он: «Никакими деньгами это не ускорить». Саму КПГА уже признали «переразмеренной», она ожидает пересмотра количественных показателей, продолжает господин Хоружик, потому новых сложностей в связи с пересмотром бюджета не ожидается.

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев указывает, что все ключевые меры поддержки по подготовке производства и завершению сертификации, действительно влияющих на сроки реализации программы, пока не тронуты. В то же время важно иметь в виду и реальную инфляцию, отмечает эксперт. По его словам, тот объем средств, который ранее планировался на решение прикладных задач, необходимо индексировать по фактическим затратам, что можно сделать за счет средств от переоценки статей, связанных с количественными показателями.

Айгуль Абдуллина