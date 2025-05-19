Верхняя палата приблизилась к космосу

Как стало известно “Ъ”, бывший генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов займет пост сенатора от Архангельской области. По данным источников “Ъ”, соответствующий указ губернатор региона Александр Цыбульский подписал 19 мая, но на момент подготовки материала он еще не был опубликован. После перехода господина Борисова в верхнюю палату там будут заседать сразу два бывших руководителя «Роскосмоса»: с 2023 года сенатором от Запорожской области является Дмитрий Рогозин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Борисов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Борисов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Экс-глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, с февраля занимающий должность спецпредставителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области космоса, займет пост сенатора от Архангельской области на срок полномочий губернатора Александра Цыбульского (истекает в сентябре). Об этом говорится в указе, с копией которого ознакомился “Ъ”. Информацию о назначении “Ъ” подтвердили два источника в верхней палате.

Напомним, пост сенатора от исполнительной власти Архангельской области в начале этого года по собственному желанию оставил коммунист Александр Некрасов (см. “Ъ” от 30 января). Как поясняли “Ъ” в КПРФ, на переназначение он не рассчитывал, поэтому решил «сосредоточиться на хозяйственной деятельности».

В так называемую сенаторскую тройку господина Цыбульского входили депутат Госдумы Елена Вторыгина и экс-сенатор Виктор Павленко, однако после отставки господина Некрасова оба отказались от мандата. После этого губернатор получил возможность назначить сенатором любого кандидата, который соответствует «цензу оседлости» или попадает под одно из исключений из него — например, имеет звание генерала армии либо классный чин, соответствующий генеральскому. С 2013 года Юрий Борисов является действительным государственным советником 1-го класса, что эквивалентно генералу армии.

Отметим, что на портале официального опубликования правовых актов Архангельской области указ Александра Цыбульского о назначении сенатора пока не опубликован. В пресс-службе губернатора затруднились уточнить “Ъ”, когда это произойдет. Указа президента об освобождении Юрия Борисова с поста спецпредставителя по вопросам сотрудничества в области космоса на момент подготовки материала на сайте Кремля также не было.

По словам информированного источника, близкого к «Роскосмосу», одной из причин перехода господина Борисова в верхнюю палату является стремление «перестраховаться на фоне разворачивающихся в корпорации проверок»: сенаторы, как и депутаты, обладают неприкосновенностью.

Юрий Борисов занимал должность гендиректора «Роскосмоса» с 15 июля 2022 года по 6 февраля 2025 года. Ранее он работал вице-премьером по вопросам оборонно-промышленного комплекса (2018–2022), а до этого — заместителем министра обороны (2012–2018) по военно-техническому обеспечению и политике вооруженных сил РФ в области госзакупок и создания вооружений. После отставки господина Борисова «Роскосмос» возглавил Дмитрий Баканов.

Интересно, что Юрий Борисов будет не первым сенатором из числа бывших руководителей «Роскосмоса». С 2023 года в верхней палате заседает его предшественник на этом посту Дмитрий Рогозин, который возглавлял российское космическое ведомство с 24 мая 2018 года по 15 июля 2022 года. В верхнюю палату господина Рогозина делегировал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Андрей Прах, Дмитрий Сотак