Экс-замглавы Тамбовской области Иванова арестовали по делу о получении взятки

Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца (до 20 июля) бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Тамбовской области Фото: Правительство Тамбовской области

О задержании бывшего чиновника стало известно сегодня. По данным «Ъ», обвиняемый получил взятку от основателя группы «Русагро» Вадима Мошковича. Речь идет о сумме порядка 2,6 млн руб. Накануне в Мещанском суде следователь рассказал, что в отношении Вадима Мошковича возбудили уголовное дело о даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Вадима Мошковича и экс-гендиректора «Русагро» Максима Басова арестовали 27 марта по обвинению в крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Согласно фабуле дела, предприниматели убедили основателя холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать 85% акций компании в обмен на инвестиции, которые не последовали. 20 мая фигурантам продлили арест до 25 августа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Им дел не занимать».

Никита Черненко