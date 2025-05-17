Главные новости за 12 – 17 мая. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Энгельсский интернат для престарелых и инвалидов не смог доказать законность закупок у зятя директора. Требование прокуратуры Саратовской области о расторжении сделок и возврате в казну почти 12 млн руб. поддержала кассационная инстанция.

Россельхознадзор поставил Саратовскую область в число антилидеров по производству и экспорту пищевого фальсификата. Согласно обнародованным на совещании в облдуме данным, молочную продукцию с заменителями жира из Саратовской области находили в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, самом Саратове, ряде других регионов России и даже в Казахстане.

Депутат Пензенской городской думы Елена Падалкина подала в Ленинский районный суд второй иск с требованием отменить решение коллег о лишении ее слова. Гордума уже применяла такие санкции в отношении госпожи Падалкиной в прошлом месяце после ее критики методов расселения аварийного жилья муниципальным АО «Пензгорстройзаказчик».

В Саратове нет средств для сноса почти сотни расселенных домов. На снос одного дома требуется в среднем полтора миллиона рублей. Из года в год средств оказывается недостаточно, сообщила представитель прокуратуры.

Егор Крид проиграл спор с назвавшей его «скамером» Мизулиной в Саратовском суде. Суд посредством лингвистической экспертизы установил, что слово «скамер» не имеет общеупотребительных аналогов и не входит в словари русского языка и не удовлетворил иск певца.

Саратовские муниципалитеты внедрили практику согласования замов глав. Процедура предполагает, что глава муниципального образования вносит кандидатуру зама в представительный орган. Кандидат представляет депутатам программу действий по курируемым направлениям и отвечает на вопросы. Решение принимается тайным или открытым голосованием.

За горэлектротрансом Саратова намерены закрепить три колледжа. Речь идет о ГАПОУ СО «Саратовский техникум отраслевых технологий», ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж» и ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного транспорта, строительства и сервиса».

Бывший саратовский чиновник Михаил Данилов занял должность ректора в университете Архангельска.

Президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в Волгоградской области.

Главу саратовской стройфирмы обвинили в уклонении от уплаты налогов на 83 млн руб. Декларации по НДС содержали необоснованно заявленные налоговые вычеты, а декларации по налогу на прибыль — расходы по фиктивным сделкам с четырьмя организациями.

Детсад в Пензе второй год судится с мэрией за две спальни. Речь идет о двух спальнях для детей общей площадью 62,1 кв. м по бокам здания учреждения на ул. Пархоменко, 23Б. Садик подал иск 27 марта 2024 года, суд принял его к рассмотрению 24 апреля. В качестве третьих лиц суд привлек управления муниципального имущества и градостроительства Пензы.

В Астрахани приступили к строительству двух сухогрузов для ГТЛК. Суда предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, включая зерно и контейнеры.

На птицефабрике «Владимировская» в Ахтубинском районе Астраханской области произошел пожар в инкубаторе. Погибло почти 170 тыс. кур.

Мощность Саратовской ГЭС достигла 1,47 тыс. МВт.

В Саратове соляные склады признаны объектами культурного наследия. Сносить и менять внешний вид исторического здания запрещено.

В Энгельсе создадут муниципальное учреждение для содержания парков и скверов.

«Пензгорстройзаказчик» освоит 75 млн руб. на ремонте дворов в Пензе. «Пензгорстройзаказчик» стал героем ряда публикаций о нарушениях прав пензенцев при расселении аварийного жилья.

В Астраханской области два района преобразуют в муниципальные округа.

Прикаспийские партнеры заняли 70% во внешней торговле Астраханской области. Товарооборот между Астраханской областью и прикаспийскими государствами в прошлом году вырос на 20%.

Астраханская «Стройлидерплюс» спустила на воду два судна для нужд Росморпорта.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев задержан по подозрению в махинациях при строительстве за счет бюджета.

Под Астраханью местная фирма «Элтонстрой» строит спорткомплекс за 2 млрд руб. На территории площадью 16 га возведут восемь спортивных объектов, а также сделают первый в регионе крытый гребной бассейн.

На стадионе «Сигнал» в Энгельсе стартовал второй этап обновления инфраструктуры. На первом этапе в минувшем году специалисты сделали освещение футбольного поля и стадиона.

Росимущество продает 10% ООО «Праксайр Волгоград» в интересах РХА. На торги 10% доли выставлено в рамках дела о взыскании долга и убытков с головной компании на 112 млрд руб. в пользу ООО «РусХимАльянс» (РХА). Начальная цена лота составляет 346,4 млн руб.

Саратовское казначейство сравнили с трамвайным депо.

ПАО «АЭСК» получило за январь-март 2025 года 40,6 млн руб. чистой прибыли. В прошлом году ПАО «АЭСК» получило 82,3 млн руб. чистой прибыли по РСБУ.

В Астрахани продолжился суд над Ратмиром Рахметовым, обвиняемым в нападении на сотрудника патрульно-постовой службы (ППС) в ходе потасовки у бара «Бархан». В ходе заседания выступил потерпевший Марат Курмамбаев. В ходе допроса господин Курмамбаев представил суду иную версию событий. Гособвинение указало, что текущие показания господина Курмамбаева противоречат тем, которые указаны в материалах дела.

В Саратове планируют ввести платные парковки. Соответствующий законопроект обсуждали в облдуме на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

В Волгограде задержали подозреваемого в госизмене местного жителя.

МКУ «Управление капитального строительства Пензы» (УКС) определил подрядчика для строительства школы на 1,1 тыс. мест в седьмом микрорайоне Арбекова. В карточке закупки скрыта информация об единственном участнике аукциона, с которым заключили договор стоимостью 1,323 млрд руб. В УКС объяснили, что подрядчика сейчас согласовывают с контролирующими органами.

«Автобан» построит мост через ЖД-пути на Сокурском тракте в Саратове за 2 млрд руб. Строительство путепровода протяженностью 118 планируется завершить к апрелю 2027 года.

В Саратовской области граждане, бизнес и власть задолжали за воду более 220 млн руб.

В Саратове за квартиру в доме Олега Табакова просят 3,5 млн руб.

Председателем комитета ЖКХ Энгельсского района стал Виталий Карпов.

В Петровске Саратовской области запустят производство теплиц и светопрозрачных конструкций. Инвестпроект уже стартовал. Инвестор — московская компания ООО «Теплицы Люкс».

КС РФ упростил процедуру деприватизации после жалоб саратовских компаний, аффилированных с экс-мэром Олегом Грищенко.

Нина Шевченко