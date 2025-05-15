Детсад в Пензе второй год судится с мэрией за две спальни

МБДОУ «Детский сад № 23 „Росиночка“» требует от администрации Пензы признать право собственности на две детских спальни, расположенных в самовольных пристройках. Дело рассматривает судья Арбитражного суда (АС) Пензенской области Сергей Болгов.

Речь идет о двух спальнях для детей общей площадью 62,1 кв. м по бокам здания учреждения на ул. Пархоменко, 23Б. Садик подал иск 27 марта 2024 года, суд принял его к рассмотрению 24 апреля. В качестве третьих лиц суд привлек управления муниципального имущества и градостроительства Пензы.

Городская администрация ходатайствовала об отказе в удовлетворении иска в силу того, что мэрия — ненадлежащий ответчик. Таковым, по мнению чиновников, является министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области. Суд привлек ведомство в качестве третьего лица.

16 января 2025 года представители садика подали заявление о проведении экспертизы спорных помещений. Учреждение попросило проверить соответствие спален нормам и их безопасность для детей. В феврале суд удовлетворил ходатайство.

Следующее заседание назначили на 5 июня. Разбирательство приостановили на время проведения экспертизы. Над заключением о пригодности помещений работает государственный судебный эксперт строительно-технического отдела ФБУ «Пензенская лаборатория судэкспертизы Министерства юстиции РФ» Оксана Тимакина. Документ подготовят в течение 100 дней после получения необходимый специалисту материалов, на данный момент госпожа Тимакина получила не все.

Дарья Васенина