Прикаспийские партнеры заняли 70% во внешней торговле Астраханской области

Страны Прикаспия играют ключевую роль в внешней торговле Астраханской области, занимая более 70% ее доли. Об этом сообщил министр внешних связей региона Владимир Головков на XVI Международном экономическом форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum» в Казани, передает ТАСС.

По словам главы ведомства, товарооборот между Астраханской областью и прикаспийскими государствами в прошлом году вырос на 20%. Это касается как экспорта, так и импорта.

Господин Головков также отметил развитие международного транспортного коридора «Север - Юг». В прошлом году грузооборот астраханских портов на каспийском направлении увеличился на 40%, причем основной поток грузов направляется в Иран.

Нина Шевченко