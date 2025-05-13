В Саратовской области граждане, бизнес и власть задолжали за воду более 220 млн

Предприятие, занимающееся водоснабжением, водоотведением жителей Саратовской области, ГУП СО «Облводресурс» работает с убытками, сотрудники получают зарплату ниже средней по региону, текучка кадров — более 40%. О проблемах предприятия говорили в облдуме на заседании комиссии по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Михаил Бутылкин сообщил, что «Облводресурс» был создан в 2006 году. В структуру предприятия входит 14 филиалов. На балансе предприятия числятся сети водоснабжения, водоотведения общей протяжённостью 2419 километров, износ которых составляет 70-80%.

«Текучесть кадров — 44%, среднемесячная зарплата на предприятии 30 117 тыс. руб. при средней заработной плате по Саратовской области 58 019», — озвучил господин Бутылкин.

По его словам, правила формирования тарифов на коммунальные услуги не позволяет проводить мероприятия по реконструкции, модернизации сетей.

Так, выручка в 2024 году составляет 593 млн руб. Прочие доходы идут плюсом — 88 млн руб. Расход предприятия — 1,39 млрд руб.

Финансовый результат по налогообложению за 2024 год составляет 131 млн руб. убытков. Притом из средств областного бюджета предприятию была предоставлена субсидия в размере 277 млн руб. на возмещение расходов на электроэнергию, капитальный ремонт, реагентов, покупку материалов.

На балансе предприятия числится 207 единиц автомобилей, в том числе 166 единиц спецтехники. Срок эксплуатации 180 единиц техники составляет от 10 до 20 лет. Существующая нехватка составляет 31%, или около 93 единиц. Дебиторская задолженность бюджетных организаций, населения, управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК на 25.04 2025 года составляет 220 млн руб. По состоянию на 5 мая по поданным искам 293 решения судов. Произведена оплата в размере 15,3 млн руб.

Чтобы снизить финансовую нагрузку на предприятие, относящееся к категории жизнеобеспечения, министр предложил рассмотреть возможность предоставления «Облводоресурс» налоговые льготы на имущество. Господин Бутылкин отметил, что бюджетные влияния в ГУП необходимы, а для модернизации сетей нужно брать казначейский кредит. Предприятие не должно быть убыточным, но как этого достичь — пока не ясно, сошлись во мнеии депутаты.

Татьяна Смирнова