В Саратове соляные склады признаны объектами культурного наследия

В Саратове памятником архитектуры стало двухэтажное здание на ул. Белоглинская, 8Б, построенное в начале XX века. Об этом сообщил региональный комитет культурного наследия.

Старинные соляные склады наделены статусом объекта культурного наследия муниципального значения. В настоящее время в указанном здании располагается МУП «Водосток».

Отныне запрещено сносить и менять внешний вид исторического здания. Ответственные лица проконтролируют, чтобы в этой части не было нарушений.

Павел Фролов