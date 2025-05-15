В Энгельсе создадут муниципальное учреждение для содержания парков и скверов

В Энгельсе Саратовской области будет создано новое муниципальное учреждение, задачей которого станет содержание парков и скверов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Энгельсского района Максим Леонов.

Господин Леонов отметил, что уже подписал постановление о создании МКУ «Озеленение». По его словам, местные депутаты выступили в поддержку этого решения.

Максим Леонов подчеркнул: до конца текущего месяца предстоит решить ряд вопросов, связанных, в частности, с передачей необходимой техники и формированием штата. Он добавил, что полноценный старт работ ожидается в начале лета.

Павел Фролов