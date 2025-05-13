В Саратове платные парковки появятся ближайшим летом

В Саратове планируют ввести платные парковки. Соответствующий законопроект обсуждали в облдуме на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

С законодательной инициативой о введении платных парковок в центре Саратова выступили городские депутаты. В облдуме председатель Саратовской городской Думы Сергей Овсянников выступил с обоснованием законопроекта.

Он отметил, что законопроект обсуждается с 2021 года. Опрос фокус-группы показал, что 10 из 7 опрошенных поддерживают введение платных парковок, 1 высказался против и 2 человека выразили равнодушие.

«Подчеркну, что изначально платные парковки планировалось использовать в качестве инструмента по разгрузке центральной части города, так как на этой территории ввиду исторической застройки нет возможности расширения парковочного места»,— рассказал господин Овсянников.

В основу был взят опыт других городов-миллионников — Нижнего Новгорода, Белгорода, Перми. Положительный эффект наблюдается следующий: снижение транспортного потока в среднем на 30% и повышение пассажиропотока на 10–12% в общественном транспорте.

В Саратове на втором этапе планируется включить в этот процесс другие территории, не центральной части города.

Для соответствующей инициативы введения платных парковок в центре были заложены 60 млн руб., после аукциона цена контракта снизилась до 45 млн руб. На сегодняшний день технически стоянки оборудованы и готовы к работе.

«Планируется начать работу с 1 июня 25 года, — сообщил господин Овсянников. — Стоимость от 20 до 60 руб. за 1 час парковки в зависимости от категории транспортного средства».

Если депутатами облдумы будут приняты административные санкции, до 1 июля платные стоянки будут работать в тестовом режиме.

Планируется, что платные парковки будут функционировать в течение рабочего дня с 8 утра до 8 вечера, то есть в ночное время и в выходные дни жители близлежащих домов смогут парковаться бесплатно.

Законопроектом предлагается установить штрафы в размере 1 тыс. руб. для физических и юридических лиц и 1,5 тыс. руб. за повторное нарушение в течение календарного года.

Представители КПРФ указали, что инициатива о введении платных парковок, штрафов за нарушения преждевременны, поскольку недостаточно проработаны.

Сергей Овсянников отметил, что саратовцы в большинстве поддерживают законопроект, поток машин в центре уменьшится, а без штрафов за нарушения парковки и вовсе их нет смысла вводить. Также неудобства создают автомобилисты, которые оставляют машины без надобности на целый день. Почасовая оплата будет дисциплинировать автовладельцев.

Татьяна Смирнова