«Пензгорстройзаказчик» освоит 75 миллионов на ремонте дворов в Пензе

Управление ЖКХ Пензы подвело итоги конкурса на ремонт дорожного покрытия во дворах многоэтажек. Контракт стоимостью 74,85 млн руб. заключили с АО «Пензгорстройзаказчик», говорится в соответствующей карточке в ЕИС «Госзакупки».

Максимальная цена контракта составляла 74,917 млн руб. Заявки от участников принимали с 1 по 17 апреля. Кроме «Пензгорстройзаказчика» участвовала еще одна компания, название которой в документах на «Госзакупках» не содержится.

Подрядчик должен демонтировать старые дороги и уложить новые в 29 дворах, заменить также и покрытие тротуаров — в 12-ти. Выполнить работы предстоит до 26 августа.

АО «Пензгорстройзаказчик» реорганизовано из МУПа в 2019 году, учредитель — администрация областного центра, она же владеет 100% акций, которые на данный момент заложены ПАО «Сбербанк». Штат насчитывает 23 сотрудника, возглавляет организацию депутат Заксобрания Пензенской области Иван Николаев («Единая Россия»). Сейчас в судах рассматривают пять исков к компании с совокупным размером требований 27 млн руб.; в семи спорах акционерное общество требует с контрагентов 80 млн.

«Пензгорстройзаказчик» стал героем ряда публикаций о нарушениях прав пензенцев при расселении аварийного жилья. Напомним, вчера стало известно, что с компанией подписали договор на строительство школы на 1,1 тыс. мест в Арбекове стоимостью 1,3 млрд руб.

Дарья Васенина