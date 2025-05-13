В Саратове за квартиру в доме Олега Табакова просят 3,5 млн рублей

В Саратове выставлена на продажу квартира в доме, где жил Народный артист СССР Олег Табаков. Соответствующее объявление появилось в Сети.

Речь идет о двухкомнатной квартире площадью 44 кв. м. на третьем этаже. Жилье продается в доходном доме 1914 года постройки на ул. Большая Казачья, 67/25, объекте культурного наследия.

Автор объявления указывает на такие преимущества, как выгодное расположение в центре города и потолки высотой 3,35 м. За квартиру просят 3,5 млн руб.

Павел Фролов