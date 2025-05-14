На стадионе «Сигнал» в Энгельсе стартовал второй этап обновления инфраструктуры

На стадионе «Сигнал» Энгельса Саратовской области начался второй этап реконструкции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

На реконструкцию объекта ранее выделили 35,9 млн руб. из регионального бюджета. Работы должны завершить до конца этого лета.

По словам господина Бусаргина, рабочие уже сняли грунт с будущего футбольного поля, там появится натуральное покрытие. В настоящее время специалисты готовятся к обустройству ледовой площадки для катания на коньках. Также ремонт затронет трибуны и подтрибунное помещение, беговые дорожки получат резиновое покрытие.

На первом этапе в минувшем году специалисты сделали освещение футбольного поля и стадиона. Работы включали в себя также укладку асфальта на беговых дорожках и приведение в порядок административно-бытового корпуса.

Павел Фролов