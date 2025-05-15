«Руины Саратова»

Депутаты Саратовской областной думы начали обсуждение проблемы большого количества расселенных аварийных домов. В Саратовской области их насчитывается более 200. Большинство из них (около 160) находятся в облцентре. На снос одного дома требуется в среднем полтора миллиона рублей. Из года в год средств оказывается недостаточно, сообщила представитель прокуратуры. Ведомство регулярно вносит предостережения главам муниципалитетов, предъявляет иски о сносе опасных строений. Депутаты признали, что необходимо включить расходы на снос в бюджет Саратовской области и предложил пока водить экскурсии по руинам Саратова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выявленный памятник "Дом Иванова" расселен уже много лет, около года назад он в очередной раз горел

Фото: Дарья Васенина, Коммерсантъ Выявленный памятник "Дом Иванова" расселен уже много лет, около года назад он в очередной раз горел

Фото: Дарья Васенина, Коммерсантъ

В областной думе прошло совещание, посвященное проблеме расселенных многоквартирных домов в Саратове, в Энгельсском и Балаковском районах. На встрече присутствовали главы районов. Прокурор отдела по надзору за соблюдением законодательства в социальной сфере прокуратуры Саратовской области Олеся Федорова сообщила, что за 2024–2025 годы выявлено более 3 тыс. нарушений в жилищной сфере, значительная часть из них касалась вопросов переселения граждан из аварийного жилого фонда и сноса такого жилья. Не снесенные ветхие дома представляют угрозу, напомнила прокурор.

Также аварийные дома часто горят. Так, в Саратове дом №10 по площади Орджоникидзе за один день горел дважды. Пожары в здании начались еще в 2021 году, однако дом до сих пор не снесен. Помимо обычных зданий, регулярно горят и аварийные памятники.

«По нашим данным на май 2025 года, на территории региона находится более 200 расселенных, но не снесенных аварийных домов»,-привела данные госпожа Федорова. Из них 160 расположены в Саратове, доля в некоторых из них под обременением, другие имеют статус объектов культурного наследия.

Прокуратура регулярно вносит предостережения главам муниципалитетов о необходимости сноса опасных построек. В этом году уже предъявлено около 20 исков о сносе порядка 40 многоквартирных расселенных домов. Прокуратуре также приходится через суд добиваться ограничения доступа к таким объектам.

«Во взаимодействии с органами госвласти в текущем году нам удалось добиться сноса порядка 70 домов. В том году мы совместными усилиями снесли порядка 180 домов»,— привела данные представитель облпрокуратуры.

Как объяснила Олеся Федорова, Недостаточное финансирование – самая существенная проблема. На Саратов из областного бюджета выделено 60 млн руб. Этих денег точно не хватит на снос 160 домов. Поэтому Решено снести только 67. В среднем на снос одного аварийного дома требуется порядка 1,5 млн руб.

Нехватка финансирования не оправдывает бездействие, подчеркнула прокурор и предложила сносить аварийные дома за счет средств муниципальных учреждений.

Отдельно прокурор сказала о проблеме разрушающихся памятников, которые находятся под защитой государства. В бюджете недостаточно средств, чтобы сохранять их, а предприниматели не готовы вкладывать свои деньги в такие объекты.

Ни один из присутствовавших на заседании глав районов Саратова не смог сказать, сколько средств идет на восстановление памятников. Председатель облдумы Алексей Антонов предложил пригласить чиновников на отдельную встречу.

Депутат Владимир Есипов (КПРФ) обратился к главам районов с пожеланием не замалчивать проблему: раз денег на снос аварийных домов не хватает, нужно говорить об этом открыто, чтобы их получить.

Господин Есипов также предложил организовать маршрут под названием «Руины Саратова». По его мнению, от желающих его посетить отбоя не будет, в очереди выстроятся даже из Китая.

Председатель облдумы Алексей Антонов согласился, что проблема существует. По его мнению, до депутатов, работающих с региональным бюджетом, несвоевременно доходят сведения о том, сколько именно средств нужно для сноса домов в том или ином районе Саратова. Он предложил чиновникам обращаться к депутатам своих избирательных округов и сообщать, какие суммы нужны на своевременный снос расселенных домов.

«Другой вопрос — безопасность, — высказался господин Антонов. — В Заводском районе проезжал многие дворы. Видел реально микрорайоны, идущие под снос, которые никак не огорожены. Они скоро станут фавелой. И это никаким образом не контролируется»,— подчеркнул спикер. Он призвал муниципалитеты строго смотреть за такими объектами, чтобы обезопасить жителей.

Татьяна Смирнова