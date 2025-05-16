Суд разобрался в родстве

Спор прокуратуры Саратовской области с энгельсским домом-интернатом для престарелых и инвалидов изучил Арбитражный суд Поволжского округа. Предметом иска прокуратуры стали контракты на поставку мяса, которые государственное учреждение заключило с родственником директора. Теперь требование прокуратуры о расторжении сделок и возврате в казну почти 12 млн руб. поддержала кассационная инстанция. Юристы сомневаются в перспективах обжалования решения в Верховном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом-Интернат для Престарелых и Инвалидов расположен на Санаторной, 3 недалеко от энгельсского пляжа

Фото: Правительство Саратовской области, Коммерсантъ Дом-Интернат для Престарелых и Инвалидов расположен на Санаторной, 3 недалеко от энгельсского пляжа

Фото: Правительство Саратовской области, Коммерсантъ

Арбитражный суд Поволжского округа вынес постановление по исковому заявлению заместителя прокурора Саратовской области к «Энгельсскому дому-интернату для престарелых и инвалидов» о признании договоров поставки недействительными и возврате денежных средств. Надзорный орган действовал в интересах министерства труда и социальной защиты области. В качестве третьего лица к процессу было привлечено управление федеральной антимонопольной службы по региону.

Истец требовал признать недействительными договоры, заключенные в период с января по ноябрь 2023 года между учреждением и ИП Дмитрием Горячевым на оказание услуг по поставке говядины. Предпринимателя также требовали обязать возвратить денежные средства в размере 11,842 млн руб.

ГАУ СО «Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов» зарегистрировано в Энгельсе в 1996 году. Основной деятельностью является уход с обеспечением проживания. Руководитель — Сергей Сафошкин. Учредителем является министерство труда и социальной защиты Саратовской области.

В ноябре 2024 года Арбитражный суд Саратовской области отказал прокуратуре в иске. Однако в феврале 2025 года Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции и удовлетворил исковые требования.

Не согласившись с постановлением апелляционной инстанции, Энгельсский дом-интернат и предприниматель обратились в Арбитражный суд Поволжского округа с кассационными жалобами, ссылаясь на добросовестное исполнение сделок.

В рамках разбирательства было установлено, что поставщик Дмитрий Горячев является зятем директора интерната Сергея Сафошкина. При этом министерству труда и социальной защиты области не направили уведомление о наличии конфликта интересов. Это сделали только после внесенного энгельсской прокуратурой представления.

Ответчик пытался оспорить решение суда, ссылаясь на то, что по закону наличие между покупателем и продавцом связи «тесть-зять» не является достаточным основанием для признания сделок ничтожными.

В суде было заявлено, что ставшие предметом спора договоры образуют одну сделку, искусственно раздробленную и оформленную несколькими соглашениями. Ответчики объясняли это тем, что поставка производилась в разных корпусах интерната, где за отгрузку мяса отвечать должны были разные сотрудники, однако суд не нашел доказательств этому. Адрес в документах был указан один, как и ответственное лицо.

Прокуратура также проанализировала объем поставленного в учреждение мяса и количество убитых предпринимателем голов крупного рогатого скота и пришла к выводу, что единственным покупателем мяса у господина Горячева является энгельсский интернат. «Ъ» не удалось найти в открытых источниках данные об указанных контрактах на поставку мяса.

В итоге суд оставил в силе постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, кассационные жалобы – без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации. Однако, по мнению экспертов, оспорить решение кассационный инстанции у ответчиков вряд ли получится.

«Шансы оспорить решение есть, но они крайне низкие. Суд установил наличие искусственного дробления закупки, единую хозяйственную цель, а также неурегулированный конфликт интересов», — пояснил управляющий партнер АБ КИАП Андрей Корельский. Он отметил, что если бы в данном деле были обнаружены признаки личного обогащения, сговора или нанесения ущерба качеству поставок, то ответчики могли бы столкнуться с более серьезными последствиями.

Светлана Федорова