Гордуму призвали в ответчики

Депутат Пензенской городской думы Елена Падалкина подала в Ленинский районный суд второй иск с требованием отменить решение коллег о лишении ее слова. Гордума уже применяла такие санкции в отношении госпожи Падалкиной в прошлом месяце после ее критики методов расселения аварийного жилья муниципальным АО «Пензгорстройзаказчик». Юристы считают, что налицо коррупциогенная норма, а суд должен встать на сторону истицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пензенская городская дума стала ответчиком по иску о запрете выступления для депутата

Фото: Пензенская городская дума, Коммерсантъ Пензенская городская дума стала ответчиком по иску о запрете выступления для депутата

Фото: Пензенская городская дума, Коммерсантъ

Внефракционный депутат Пензенской городской думы Елена Падалкина (член КПРФ) обратилась в Ленинский районный суд Пензы с административным иском о признании незаконным решения совещательного органа о запрете для нее выступать на сессиях до конца года. Политик также подала иск о предварительной защите — приостановлении действия решения гордумы о лишении ее голоса до вступления в силу решения суда.

Госпожа Падалкина подавала аналогичный иск 15 апреля — после лишения голоса на одну сессию (29 марта). На 12 мая назначено первое заседание. Дело рассматривает судья Екатерина Кашина.

Ранее «Ъ — Средняя Волга» писал, что недовольство депутатов вызвали критические выступления коллеги по теме расселения аварийного жилья на ул. Измайлова, в частности ее претензии к гендиректору Ивану Николаеву. Со ссылкой на местных жителей Елена Падалкина заявила о многочисленных нарушениях прав пензенцев, которых, по их словам, ввели в заблуждение.

Изначально жильцам микрорайона, расселяемого муниципальным застройщиком АО «Пензгорстройзаказчик», якобы обещали компенсации или возможность в скором времени получить жилье в том же районе. Потом предложили квартиры с доплатой через несколько лет, жилье в отдаленных районах Пензы или по 75 тыс. руб. за квадратный метр при его средней стоимости в городе 109 тыс. руб.

О ситуации с расселением дома на улице Измайловской подробно сообщал портал «МедиаПенза», директором которого является супруг госпожи Падалкиной Сергей. После этого «Пензгорстройзаказчик» подал в суд несколько исков о защите деловой репутации к чете Падалкиных, а также к жительнице дома — матери пропавшего без вести бойца СВО Галине Федотовой. Последняя стала героиней одной из публикаций о возможных нарушениях при расселении. Первые заседания по искам пройдут 14 мая, третьего и 10-го июня.

Елена Падалкина обвинила председателя гордумы Дениса Соболева в попытках избавиться от неугодных. «У депутатов не должно быть своего мнения, они не должны задавать вопросы и выступать, не должны сомневаться в правильности принимаемых решений. Если кто-то не согласен, на него можно наорать, заткнуть ему рот, запретить выступать до конца года или вообще до конца созыва. Но запрет выступлений на заседаниях ограничивает мои права, как депутата, а значит и права моих избирателей, поэтому я и обратилась с исковыми заявлениями в суд и надеюсь на положительное решение»,— заявила Елена Падалкина «МедиаПензе».

«Лишение голоса избранного народом депутата недопустимо и незаконно. При объективном исследовании ситуации суд, конечно же, встанет на сторону депутата, лишенной права выступать на собрании»,— считает управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко.

«Являясь экспертом по коррупционности в законодательстве, я могу точно сказать, что налицо коррупциогенная норма (запрет на публичные выступления в думе). И такие решения надо также обжаловать через прокуратуру Пензы. Прокурор сможет также вынести предписание о устранении нарушения закона»,— объяснил собеседник «Ъ — Средняя Волга».

Дарья Васенина