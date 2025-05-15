Масло из говядины, молоко из рыбы

Россельхознадзор поставил Саратовскую область в число антилидеров по производству и экспорту пищевого фальсификата. Согласно обнародованным на совещании в облдуме данным, молочную продукцию с заменителями жира из Саратовской области находили в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, самом Саратове, ряде других регионов России и даже в Казахстане. Роспотребнадзор нашел поддельную продукцию на полках сетевых магазинов «Победа», «Светофор» и «Маяк» и обещает в ближайшее время проверить «Чижик». Прокуроры наказывают поставщиков за фальсификат в соцучреждениях Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среди производимого фальсификата в Саратовской области основной объем приходится на молочную продукцию

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Среди производимого фальсификата в Саратовской области основной объем приходится на молочную продукцию

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На предприятиях области и в торговых сетях наблюдается фальсификация рыбных консервов, когда более дорогой вид рыбы заменяется на более дешевый, традиционно фальсифицируется колбаса. Об этом на совещании в Саратовской областной думе рассказал руководитель Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям Алексей Частов. Чаще всего, по его словам, фальсифицируются молочные продукты. Так, в их состав зачастую вводятся компоненты, которые не предусмотрены техническими регламентами таможенного союза, а также принятыми технологиями производства. Молочный жир заменяется на говяжий или растительный (в основном на пальмовое масло). Специальная информационная система ГИС «Меркурий» позволяет выявить нарушения.

«Нами обнаружено более 80 фактов выпуска в оборот молочной продукции, не отвечающей требованиям технических регламентов. Саратовская область выпускает такие объемы фальсификата, что регион можно отнести к числу антилидеров по всей стране», — рассказал чиновник. Фальсификат из Саратовской области находят в учреждениях социальной сферы, уголовно-исполнительной системы, воинских частях в разных регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Мурманской, Нижегородской и других областях. В Саратов подделку также завозят. «Мы обмениваемся фальсификатом по всей России», — заключила помощник руководителя управления Роспотребнадзора Елена Никонова.

Она рассказала, что в продукции «Саратовского молочного комбината» были обнаружены растительные жиры. Причем фальсифицированная продукция была выявлена в Казахстане в прошлом году, что является ударом по репутации страны, а не только Саратова, отмечает надзор.

«В ходе мониторинга информационных систем деятельности ряда предприятий выявлялись случаи производства молочной продукции из заведомо непригодного для этих целей сырья: молоко — из сливочного масла, а еще было из рыбы — из кеты», — рассказал господин Частов.

Производители обязаны указывать сырье, из которого производят продукцию. В 2024 году Россельхознадзором проведены проверки, в ходе которых отобрано более 200 проб продукции местных предприятий. В 20% из них обнаружены компоненты, которых в продукции не должно быть. За это недобросовестные производители привлечены к административной ответственности.

Среди основных нарушителей Саратовской области при производстве молочной продукции — ООО «Экопищепром» (Балаково). По словам чиновницы, компания регулярно меняет название, собственника и гендиректора, а зачастую и вовсе юрлицо, уходя таким образом от ответственности.

ООО «Экопищепром» (ЭЭП) зарегистрировано в Самарской области летом 2019 года. Компания несколько раз меняла название с «Экопищепром» на «ТД Изобилие», в одном из документов юрлицо называется ООО «Молснабрегион». Собственники также чередуются: в разное время ими были Артем Федоров, Федор Кольцов, Олег Тишин и Евгений Фарошкин. Они же сменяли друг друга на посту директора. С осени 2023 года компанией руководит и владеет Дмитрий Плужников.

В 2025 году прокуратура выявила нарушение технических регламентов на молочном производстве. А в Балаковском районном суде рассматривается исковое заявление прокуратуры Саратовской области о запрещении предприятию эксплуатировать производственные помещения для выпуска пищевой продукции.

По поручению правительства Роспотребнадзор проверил сетевые магазины: «Светофор» (порядка 52 площадок), «Маяк» (6 площадок). Контрольные органы везде выявляли фальсификат, пусть и не всегда с саратовских предприятий. В «Победе» также был обнаружен фальсификат, туда также поставляет продукцию ООО «Экопищепром». Роспотребнадзор пока еще не проверил магазины «Чижик».

В 2024 году в Саратовской области выявлено семь фантомных предприятий, в этом году — одно. Такие юрлица не ведут деятельность по указанному ими адресу, а значит, невозможно проследить сырье и продукцию, подтвердить ее качество и безопасность. Соответственно, это те, кто также выпускает фальсификат, объяснил чиновник.

Чаще всего подделка обнаруживается лишь в ходе внеплановых проверок.

Прокурор отдела по надзору за соблюдением законов в соцсфере прокуратуры области Дмитрий Сайдалимов сообщил, что в медицинских и образовательных учреждениях проведены экспертные исследования, которые показали, что приобретенные ими молоко и сыры содержат масла и жиры на растительной основе. При этом, вопреки требованиям законодательства, поставщики используют маркировку ГОСТ, что запрещено для молочной продукции с содержанием растительных жиров.

«В 2024 году только у тех поставщиков, которых мы смогли определить, «Экопищепром» закупил около полутора тысяч тонн заменителей молочных жиров»,— привел данные прокурор. Связаться с руководством компании «Ъ» не удалось.

В действиях должностных лиц этого предприятия прокуроры увидели признаки состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.1 УК «Производство, хранение и сбыт товаров и продукции без маркировки». О возбужденном деле пока не сообщается.

Зампредседателя облдумы Дмитрий Полулях отметил, что детские сады и школы обычно закупают продукты по наиболее низкой цене, что ставит под сомнение их качество. Парламентарий признал, что для решения проблемы придется и впредь собирать подобные совещания. Депутаты рекомендовали надзору продолжать строгий контроль за оборотом фальсификата.

Татьяна Смирнова