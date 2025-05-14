Под Астраханью местная фирма строит спорткомплекс за 2 млрд рублей

В селе Яксатово Приволжского района строят Центр водных и гребных видов спорта. Проект реализуют в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», сообщил председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев.

На территории площадью 16 га построят восемь спортивных объектов, включая первый в регионе крытый гребной бассейн. Господин Афанасьев отметил, что это позволит спортсменам тренироваться круглый год. В центре будет многофункциональная площадка для тренировок и соревнований по разным видам спорта.

Комплекс будет оснащен трибунами на 500 человек, судейской вышкой, гостиничными корпусами и медицинским центром. Центр сможет принимать соревнования регионального и всероссийского уровня.

По данным «ЕИС Закупки», строительством комплекса занимается ООО «Элтонстрой». Компания заключила контракт стоимостью 2,12 млрд руб. с управлением капитального строительства (УКС) региона в мае прошлого года. В настоящее время подрядчик получил за работы 1,047 млрд руб. Объект планируют сдать к концу ноября 2026 года.

ООО «Элтонстрой» зарегистрировано в январе 2008 года в Астрахани на ул. 3-й Зеленгинской, 2б. Фирма специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Руководит ООО Александр Еременко. Учредителем «Элтонстрой» является Станислав Ульянов. Прошлый год компания завершила с 85-процентным ростом прибыли (21 млн руб.) при обороте 810 млн руб. (-24%). Среди основных заказчиков: УКС мэрии Астрахани (девять контрактов на 3,4 млрд руб.), УКС Астраханской области (пять контрактов на 2,7 млрд руб.), ППК «Единый заказчик» (три контракта на 2,15 млрд руб.) и ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» (один контракт на 1,095 млрд руб.).

Нина Шевченко