Росимущество продает 10% ООО «Праксайр Волгоград» в интересах РХА

Росимущество объявило торги по продаже 10%-й доли ООО «Праксайр Волгоград» (входит в группу Linde). Соответствующая информация размещена на портале «ГИС Торги».

На торги 10% доли выставлено в рамках дела о взыскании долга и убытков с головной компании на 112 млрд руб. в пользу ООО «РусХимАльянс» (РХА). Начальная цена лота составляет 346,4 млн руб. Отправить заявку на участие в торгах, которые состоятся 16 июня, можно до 9 июня включительно.

Как пишет «Интерфакс», имущество ООО «Праксайр Волгоград» арестовано. Исполнительное производство возбуждено 4 июля минувшего года. Исполнительный лист выдал Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

ООО «РусХимАльянс» является совместным предприятием «Газпрома» и «РусГазДобычи», одним из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге. Что касается инжиниринговой компании Linde, в мае 2022 года она перестала работать в РФ под предлогом санкций. ООО «РусХимАльянс» обратилось к Linde с требованием вернуть 1 млрд евро аванса и компенсировать убытки.

В феврале минувшего года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти принял решение в пользу РХА в части взыскания долга и убытков на сумму 112 млрд руб. Суд постановил обратить взыскание на имущество в виде всех акций АО «Линде Газ Рус» и АО «Линде Уралтехгаз», доли ООО «Линде Газ Новотроицк», ООО «Линде Инжиниринг Рус», ООО «Криостар Рус», ООО «Праксэа Рус», ООО «Праксайр Волгоград». Также речь идет о 50% ООО «Линде Азот Тольятти» и 19,9% ООО «Газпром Линде Инжиниринг».

Павел Фролов