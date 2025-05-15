В Астрахани приступили к строительству двух сухогрузов для ГТЛК

В Астрахани на судостроительном заводе им. Ленина заложили два новых сухогруза проекта RSD81. Церемония прошла 15 мая 2025 года. По данным пресс-службы РС, на предприятии строится десять судов этого проекта. Заказчиком выступает Государственная транспортная лизинговая компания, а техническое наблюдение осуществляют специалисты Астраханского филиала регистра судов.

На церемонии старший инженер-инспектор Ахмед Санжапов и инженер-инспектор Виктор Кулагин вручили свидетельство о закладке киля начальнику отдела технического контроля завода Андрею Руденскому. Суда проекта RSD81 — универсальные сухогрузы длиной 141 метр и шириной 16,98 метра, с грузовыми трюмами вместимостью 13 295 куб. метров.

Суда предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, включая зерно и контейнеры. Они также могут транспортировать пиломатериалы, круглый лес, металлолом, уголь и опасные грузы. Суда будут эксплуатироваться в морских районах, включая Волго-Балтийский водный путь и Волго-Донской канал.

Серия сухогрузов строится для судоходной компании «Арк» и будет завершена в четвертом квартале 2026 года. Этот проект реализуется в рамках обновления гражданского водного флота России с использованием средств Фонда национального благосостояния.

Нина Шевченко