КС РФ упростил процедуру деприватизации после жалоб саратовских компаний

Конституционный суд (КС) РФ решил, что срок давности для оспаривания сделок будет начинаться с момента прокурорской проверки, а не с даты совершения сделки. Согласно постановлению, теперь государство имеет право оспаривать сделки, с момента которых прошло более десяти лет, если в ходе прокурорской проверки будут выявлены нарушения, передают «Ведомости».

Поводом для такого решения стали жалобы в КС от ООО «Мираж» и ООО «Геатон», аффилированных с родственниками экс-мэра Саратова Олега Грищенко. Компании намеривались оспорить изъятие у них корпусов областного кардиодиспансера (бывшая больница подшипникового завода).

Корпуса перешли в частные руки в 2006 году в рамках приватизации Саратовского подшипникового завода. Тогда владельцем зданий стала «дочка» ОАО «Саратовский подшипниковый завод» ООО «Парацельс». В 2013 году предприятие было реорганизовано, вследствие чего были созданы ООО «Мираж», «Геатон», «Крокус», «Деметра». Таким образом, корпуса перешли в собственность указанных компаний, а те, в свою очередь, стали сдавать строения в аренду государственному кардиодиспансеру.

В марте 2023 года Арбитражный суд Саратовской области обязал организации вернуть шесть объектов в госсобственность по иску прокуратуры региона, а также взыскал с ответчиков 117 млн руб. за неосновательное обогащение — арендные платежи в общей сложности на 800 млн руб. за период с 2010 по 2023 годы. В апелляции фирмы также потерпели неудачу, а в августе 2023 года ООО «Мираж» и ООО «Деметра» подали жалобу в Арбитражный кассационный суд.

В октябре кассация оставила без изменений решение первой инстанции, при этом отметив, что предприятия могут оспорить определение в Верховном суде РФ. Такой возможностью компании воспользовались в декабре того же года, но в феврале 2024 года в передаче дела на рассмотрение в ВС РФ было отказано, поскольку суд не обнаружил существенных нарушений норм материального или процессуального права. В том же месяце и повторно в августе компании подали жалобы на отказ судьи, однако они также были отклонены.

Нина Шевченко