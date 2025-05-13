Астраханский ППСник запутался в показаниях в суде, сославшись на плохую память

Сотрудник астраханской патрульно-постовой службы (ППС) не смог определиться с показаниями в суде против якобы ударившего его в грудь жителя Яксатово Ратмира Рахметова. Слушание по данному делу состоялось 13 мая в Советском районном суде Астрахани.

Ранее «Ъ-Средняя Волга» писал о нападении господина Рахметова на старшего сержанта полиции Марата Курмамбаева. События произошли в ночь с 8 на 9 февраля текущего года в баре «Бархан» на ул. Немова, 21а в Советском районе облцентра (ныне заведение закрыто). Согласно материалам дела, между двумя гостями бара возник конфликт, который Ратмир Рахметов пытался прекратить. В то время на вызов персонала «Бархана» приехали сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР) ЧОП «Волга-Щит», а через некоторое время также подъехала машина ППС.

В рапорте господин Курмамбаев указал, что представился Ратмиру Рахметову и сообщил, что в отношении него поступил вызов по факту хулиганских действий, и попросил проследовать в служебный автомобиль. Однако астраханец категорически отказывался исполнять приказ правоохранителя и ударил его кулаком в правую область грудной клетки. Вследствие этого на господина Рахметова заведено уголовное дело по факту нападения на представителя власти (ст. 318 УК РФ), сказано в документах.

В ходе разбирательства потерпевший Марат Курмамбаев заявил: фигурант «возможно не услышал», что полицейский представился. Также в суде он сказал, что Ратмир Рахметов сразу ударил его кулаком в левую область груди и оторвал карман от форменной куртки. Также в ходе слушания выяснилось, что видеорегистраторы на служебной машине не работали. На большую часть вопросов гособвинения, судьи и защиты потерпевший ответить не смог. Пояснил он это тем, что событие произошло давно, и многого он не помнит. При этом прокурор отметила, что текущие показания господина Курмамбаева противоречат тем, которые указаны в материалах дела. Следующее слушание по этому уголовному делу состоится 9 июня.

Нина Шевченко