Строителя школы в Арбекове за 1,3 миллиарда рублей выбрали в Пензе

МКУ «Управление капитального строительства Пензы» (УКС) определил подрядчика для строительства школы на 1,1 тыс. мест в седьмом микрорайоне Арбекова. Соответствующую информацию разместили в ЕИС «Госзакупки».

В карточке закупки скрыта информация об единственном участнике аукциона, с которым заключили договор стоимостью 1,323 млрд руб. В УКС «Ъ — Средняя Волга» объяснили, что подрядчика сейчас согласовывают с контролирующими органами. После подписания документов имя строителя укажут в соответствующей карточке на «Госзакупках».

Проект школы подготовило московское ООО «Родекс». На сайте компании указано, что общая площадь здания переменной этажности (от одного до трех, также предусмотрен подвал) превысит 21,885 тыс. кв. м. В школе обустроят кабинеты для 400 младшеклассников, 500 учащихся средних классов и 200 10–11-классников.

«Учебные модули начальной и старшей школы отделены друг от друга и включают в себя ряд помещений, связанных непосредственно с учебным процессом: учебные классы, спальни-игровые, лаборантские, кабинеты практических занятий и т. д., а также тематические рекреации, соответствующие возрастным потребностям учащихся»,— говорится в проекте. В школе также оборудуют отдельные залы для начальной и старшей школ.

«Малый зал 180,8 кв. м имеет стандартные габариты 918 м. Для учащихся 5–11 классов предусмотрен объединенный зал площадью 763,8 кв. м, который позволяет разместить площадки для игры в мини-футбол, баскетбол или две площадки для волейбола. <...> Зал разделяется на два игровых поля с помощью сетки. Рядом с объединенным игровым залом — тренажерный зал площадью 91,8 кв. м. Предусмотрены раздевалки с душевыми и санузлами, в том числе для маломобильных групп населения, тренерские»,— приводит «Родекс» подробности.

Столовые и медицинский кабинет будут на первом этаже школы. Там же планируют обустроить кабинеты психологов, лечебной физкультуры и логопеда. На втором этаже: арт-зона с актовым залом на 695 мест, костюмерная, артистические комнаты, кабинеты педагогов-организаторов, помещения для декораций. Также там будет кабинет хореографии, в котором можно будет репетировать. Кабинеты музыки и ИЗО разместят на первом этаже, на третьем будет учительская и конференц-зал.

Библиотека запланирована двухуровневая. На втором этаже школы обустроят читальный зал и хранилище книг, на третьем — медиатеку с местами для самостоятельной работы, студию дизайна, издательский центр и школьную телестудию.

Дарья Васенина