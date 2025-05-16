Егор Крид проиграл спор с назвавшей его «скамером» Мизулиной в Саратовском суде

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове рассмотрел жалобу певца Егора Крида (настоящее имя Егор Булаткин) на решение Одинцовского городского суда Московской области. Господин Булаткин выступал против Ассоциации «Лига Безопасного Интернета» и ее главы Екатерины Мизулиной. Причиной тому стало высказывание госпожи Мизулиной о том, Егор Крид является «главным скамером страны».

Екатерина Мизулина назвала Егора Крила скамером во время прямой трансляции XII Международного форума безопасного интернета в «ВК». По мнению истца, это повредило его репутации, так как термин «скамер» означает «мошенник» и является оскорбительным. По этому поводу он обратился в суд 11 мая 2023 года с намерением взыскать с Екатерины Мизулиной 1 млн руб.

Решение по данному делу Одинцовский суд вынес только в июле 2024 года. Судья Елена Саркисова отказала в певцу иске, отметив, что высказывания госпожи Мизулиной подлежат проверке по правилам русского языка. Было назначено судебное лингвистическое исследование, которое установило, что слово «скамер» не имеет общеупотребительных аналогов и не входит в словари русского языка.

Также в прошлом году Егор Крид пытался обжаловать решение в Мособлсуде, но вердикт первой инстанции оставили без изменений. В марте текущего года артист оспаривал определение в Первом кассационном суде общей юрисдикции. Однако суд оставил решения нижестоящих судов в силе. Суд согласился с выводами лингвистической экспертизы и пришел к выводу, что нет правовых оснований для удовлетворения иска.

Нина Шевченко