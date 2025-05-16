За горэлектротрансом Саратова намерены закрепить три колледжа

За горэлектротрансом Саратова будут закреплены три колледжа. Соответствующее решение уже принято, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

Речь идет о ГАПОУ СО «Саратовский техникум отраслевых технологий», ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж» и ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного транспорта, строительства и сервиса». Эти образовательные учреждения целенаправленно займутся подготовкой необходимых специалистов.

Дело в том, как отметил господин Бусаргин, что муниципальному предприятию сейчас не хватает более 750 сотрудников. Наиболее сложная ситуация наблюдается по техническим специальностям.

По словам губернатора, список направлений подготовки определен с дальнейшей предметной специализацией под конкретные потребности предприятия уже в ходе обучения. Это, в частности, «наладчик технологического оборудования (электронная техника)» и «эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)».

Также Роман Бусаргин подчеркнул, что получить рабочее место смогут как новые студенты, так и те, кто уже приходят обучение. Однако до этого им предстоит пройти производственную практику и побывать на предприятии в рамках экскурсии. Кроме того, можно будет обучиться по линии целевых направлений от горэлектротранса. Детальная информация по ним появится до 10 июня.

Павел Фролов