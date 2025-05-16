Саратовские муниципалитеты внедрили практику согласования замов глав

Местные депутаты в Саратовской области получили право участвовать в утверждении заместителей глав администраций муниципалитетов. Соответствующая норма, закрепленная в обновленном законе о местном самоуправлении, уже апробирована в шести районах региона, включая Саратов, где по новой процедуре согласованы семь кандидатур. Об этом сообщили на заседании комитета по госстроительству областной думы.

Инициатива, как отметил председатель комитета Сергей Гладков, основана на практике других регионов — Нижегородской, Орловской, Липецкой и Пензенской областей. «На региональном уровне законодатели давно участвуют в формировании исполнительной власти, утверждая заместителей председателя правительства. Теперь аналогичный механизм внедряется в муниципалитетах», — подчеркнул он.

Процедура предполагает, что глава муниципального образования вносит кандидатуру зама в представительный орган. Кандидат представляет депутатам программу действий по курируемым направлениям и отвечает на вопросы. Решение принимается тайным или открытым голосованием: для согласования требуется большинство голосов. При отклонении кандидатуры у главы есть 30 дней на повторное представление — но не более двух раз для одного лица.

Как сообщил замминистра по делам территориальных образований Виталий Переходов, практика уже отработана в Балашовском, Вольском, Калининском, Марковском, Энгельсском районах и Саратове. Например, в Балашовском районе депутаты согласовали трех заместителей, в Энгельсском — трех, а в городе Саратове — семерых.

Зампред саратовской гордумы Елена Злобнова отметила, что изменения в устав внесли в ноябре 2022 года, и с тех пор процесс прошел без осложнений: «Все процедурные моменты отработаны гладко».

Председатель Собрания депутатов Балашовского района Нина Шехматова добавила, что нововведение повышает ответственность депутатов: «Избиратели вправе спросить с нас за решения, что заставляет тщательнее оценивать кандидатов».

Татьяна Смирнова