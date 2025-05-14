Замглавы астраханского минстроя подозревают в махинациях с бюджетом

Заместитель министра строительства и ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев задержан по подозрению в махинациях при строительстве за счет бюджета, сообщили источники AST-NEWS.ru.

Рамин Агаев стал известен после командировки в Кременский район ЛНР, где в ноябре прошлого года был ранен под обстрелом ВСУ. Его госпитализировали, и в декабре он был выписан.

С 2008 по 2017 годы господин Агаев был зарегистрирован в Астрахани как индивидуальный предприниматель. Он занимался перевозками пассажиров и розничной торговлей одеждой в специализированных магазинах.

16 июня 2022 года Арбитражный суд Астраханской области признал Агаева банкротом. Суд установил, что у него были неисполненные обязательства на сумму 2,4 млн рублей. На тот момент он был в браке и воспитывал троих несовершеннолетних детей.

Нина Шевченко