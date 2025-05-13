В Волгограде задержали подозреваемого в госизмене местного жителя

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ) в отношении 50-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Согласно релизу, фигурант сам вышел на контакт с администратором проукраинского Telegram-канала, подписчиком которого он является, и предложил отправлять информацию о российских военных объектах для последующей передачи Службе безопасности Украины (СБУ). С 2017 года он является сторонником террористической организации.

Как выяснилось, в конце минувшего года фигурант снял на видео и запечатлел на фото склады с боеприпасами в Волгограде. Также он собирался через проукраинский Telegram-канал обеспечить СБУ данными о расположении объектов Минобороны РФ, движении автоколонн российских войск и прочими сведениями военного характера. Сотрудники регионального УФСБ России пресекли противоправную деятельность волгоградца.

Павел Фролов