Мощность Саратовской ГЭС достигла 1,47 тыс. МВт

Установленная мощность Саратовской ГЭС увеличилась на 6 МВт. Об этом сообщает пресс-служба регионального минпромэнерго.

В настоящее время мощность объекта составляет 1,47 тыс. МВт. Ее повышения удалось достичь благодаря модернизации гидроагрегата № 15. Специалисты выполнили соответствующие работы в апреле минувшего года. К маю текущего года поступило официальное разрешение на увеличение установленной мощности гидроагрегата.

На Саратовской ГЭС на сегодняшний день полностью обновлен 21 гидроагрегат из 24. Это привело к росту мощности на 115 МВт. Специалисты намерены завершить проект по замене гидротурбин в 2027 году, что позволит увеличить мощность станции до 1,49 МВт.

Павел Фролов