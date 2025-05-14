В Астраханской области два района преобразуют в муниципальные округа

Председатель думы Астраханской области Игорь Мартынов направил в профильный комитет законопроект о преобразовании Енотаевского и Лиманского районов в муниципальные округа. Это часть процесса укрупнения, начатого в прошлом году, когда Красноярский и Черноярский районы были объединены в крупные округа.

Ранее в каждом районе было несколько сельсоветов с отдельными администрациями. Постепенно их укрупняли, создавая одну администрацию на несколько сел. В Красноярском районе с 2015 года число муниципальных образований сократилось вдвое. Следующим шагом стало объединение всех этих образований в одно крупное.

По словам господина Мартынова, основное преимущество объединения — оптимизация управления: не нужно создавать отдельные должности для каждого сельсовета, что экономит бюджет. Крупным муниципальным образованиям также проще участвовать в государственных программах и национальных проектах.

«Работа по изменению административно-территориального устройства Астраханской области проводится в рамках федерального законодательства. В марте этого года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», которым предусмотрены масштабные изменения системы организации местного самоуправления»,— пояснил Игорь Мартынов.

Нина Шевченко