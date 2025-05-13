Председателем комитета ЖКХ Энгельсского района стал Виталий Карпов

Должность председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского района Саратовской области занял Виталий Карпов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Максим Леонов.

Виталий Карпов имеет большой опыт работы в сфере ЖКХ, у него есть высшее техническое образование. В свое время он трудился на должности главного инженера в ресурсоснабжающей организации, был главой комитета по ЖКХ администрации Саратова.

В последнее время он занимал пост первого замглавы администрации Фрунзенского района Саратова. Он, в частности, курировал подготовку объектов к отопительному сезону.

Павел Фролов