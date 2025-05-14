Астраханская «Стройлидерплюс» спустила на воду два судна для нужд Росморпорта

В Астраханской области спустили на воду два новых судна для Росморпорта: земснаряд «Николай Гричановский» и судно обеспечения. Эти суда будут работать на Волго-Каспийском судоходном канале, что поможет увеличить грузооборот портов региона. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

Земснаряд и судно обеспечения построены на верфях компании «Стройлидерплюс». Губернатор отметил, что новые суда станут одними из самых мощных среди отечественных технических судов. В прошлом году грузооборот портов Астраханской области превысил 6 млн тонн, что стало рекордом за последнее десятилетие.

ООО «Стройлидерплюс» зарегистрировано в Астрахани в ноябре 2007 года. Основная деятельность — производство стальных труб, полых профилей и фитингов. Организацией управляет ООО «СЛП-Управление». Учредитель — Рустам Халитов. По итогам 2024 года выручка предприятия составила 2,2 млрд руб., прибыль — 28 млн руб.

Нина Шевченко