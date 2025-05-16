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Президент РФ назначил новых судей в Волгоградской области

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в Волгоградской области. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Так, указом президента от 15 мая текущего года Ольга Левочкина, Ирина Струк и Валентина Лиманская стали судьями Волгоградского областного суда. Должность судьи Котельниковского районного суда Волгоградской области заняла Ирина Бакишева.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин назначил пять новых судей в Волгоградской области. Они заняли должности на шесть лет.

Павел Фролов

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