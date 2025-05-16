Экс-чиновник из Саратова получил назначение в арктический вуз

Бывший саратовский чиновник Михаил Данилов занял должность ректора в университете Архангельска. Об этом сообщают местные СМИ.

44-летнего Михаила Данилова назначили на один год. В свое время он обучался в Саратовском университете. Там он получил образование политолога и юриста.

Михаил Данилов был преподавателем в СГУ, спустя некоторое время стал главой комитета по общественным отношениям администрации Саратова. Также он занимал должности министра по экологии в Марий Эл и замглавы города в Ханты-Мансийском округе.

Павел Фролов