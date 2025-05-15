В Астраханской области загорелась птицефабрика, погибло почти 170 тысяч кур

На птицефабрике «Владимировская» в Ахтубинском районе Астраханской области произошел пожар в инкубаторе. По данным МЧС, погибли около 166 тыс. кур. Все 17 человек, находившиеся в здании, покинули его без травм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар на Владимирской птицефабрике в Ахтубинском районе Астраханской области

Фото: МЧС России, Коммерсантъ Пожар на Владимирской птицефабрике в Ахтубинском районе Астраханской области

Фото: МЧС России, Коммерсантъ

Пожар охватил площадь около 2 тыс. кв. метров и был локализован в 09:46. Ранее на фабрике с января по май 2024 года действовал карантин по гриппу птиц. К 2025 году предприятие планировало выйти на полную производственную мощность. В 12:02 по местному времени возгорание ликвидировали, отчитались в МЧС.

Птицефабрика «Владимировская» включает 9 птичников для взрослых кур несушек (на 675 тыс. голов) и 3 птичника для молодняка кур (на 360 тыс. голов). Фабрика также имеет кормоцех с производительностью 20 тонн комбикорма в час и зернохранилище на 4 тыс. тонн. Продукция поставляется в Ростовскую, Волгоградскую области и Краснодарский край.

Никита Маркелов