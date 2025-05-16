Главу саратовской стройфирмы обвинили в уклонении от уплаты налогов на 83 млн

В Саратовской области следствие предъявило директору строительной компании обвинение в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и уклонении от уплаты налогов и сборов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, с 2020 по 2022 год фигурант организовал систематическое включение в налоговые декларации ложных данных. Декларации по НДС содержали необоснованно заявленные налоговые вычеты, а декларации по налогу на прибыль — расходы по фиктивным сделкам с четырьмя организациями. Компания, которую возглавляет фигурант, уклонилась от уплаты НДС и налога на прибыль на более чем 83 млн руб.

С июля 2023 по апрель 2024 года директор строительной фирмы подделал налоговую отчетность за третий квартал 2023 года. Декларации по НДС содержали искаженные сведения о продажах и незаконно заявленные вычеты на более чем 34 млн руб. Кроме того, он скрыл аванс по госконтракту.

Осенью минувшего года следствие по материалам УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области и областного управления ФНС возбудило дело по факту уклонения от уплаты налогов и сборов. Фигуранта задержали, отправили под домашний арест.

Павел Фролов