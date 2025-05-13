В Саратовской области ожидается запуск производства теплиц

В Петровске Саратовской области запустят производство теплиц и светопрозрачных конструкций. Инвестпроект уже стартовал, сообщает пресс-служба регионального министерства инвестиционной политики.

Инвестор — московская компания ООО «Теплицы Люкс», которая намерена реализовывать свою продукцию как в Саратовской области, так и прочих регионах. Речь идет об английских, классических, зимних, односкатных теплицах, а также беседках, оранжереях и верандах.

ООО «Теплицы Люкс» вложит в проект в общей сложности 9 млн руб. Начало производства ожидается в этом или следующем году.

К настоящему времени компания уже приобрела нежилое здание, площадь которого составляет 1 тыс. кв. м, и земельный участок 0,3 га. Специалисты завершили строительно-монтажные работы, частично заменили оконные блоки, пробурили скважину для водоснабжения. Совсем скоро должен завершиться ремонт, заработать отопление.

Павел Фролов