Саратовское казначейство сравнили с трамвайным депо

В Саратовской области поддержали федеральный закон о ведении раздельного учета доходов и расходов по госконтрактам. Об этом шла речь в облдуме на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности.

Председатель комитета Ирина Колесникова отметила, что рассматриваемый проект закона федеральный, изменения будут вноситься в кодекс РФ об административных правонарушениях, но порядок требует его рассмотрения в облдуме.

Его смысл заключается в том, что к административной ответственности будут привлечены должностные лица, индивидуальные предприниматели, юрлица, участники казначейского сопровождения, получающие бюджетные средства, если они не соблюдают требования о ведении раздельного учета, своевременного утверждения сведений.

Госпожа Колесникова отметила, что протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных новыми статьями КоАП, будут составляться и рассматриваться федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим казначейское сопровождение, финансовыми органами субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также судьями. В соответствии с положением статьи Бюджетного кодекса требование о ведении раздельного учета распространяется на всех участников казначейского сопровождения, получающих средства по государственным контрактам, договорам.

Считается, что эта инициатива повысит дисциплину по исполнению требований, установленных при казначейском сопровождении. Правительством области проект закона поддержан.

Депутат Ольга Лубкова (КПРФ) подчеркнула, что решение по законопроекту принято, но все равно пожелала высказаться по теме:

«Кого и когда останавливали штрафы, если речь идет о миллиардах? Поэтому, на мой взгляд, эта мера символическая. Теперь по раздельному учету доходов и расходов. Это очень умозрительно: в рамках контракта кто и когда будет контролировать, сколько там кирпичей и гвоздей потрачено? И по поводу казначейства. Руководитель казначейства был у нас пару лет назад. И я тогда говорила о том, что их сервис онлайн ну абсолютно невнятный. Вы не представляете, какие там выписки! Создается впечатление, что это вот трамвайное депо, а не казначейство!»

Ирина Колесникова поблагодарила коллегу за высказанное мнение.

Большинством голосов федеральный законопроект поддержан, двое воздержались.

Татьяна Смирнова